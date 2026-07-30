Pescadores PR y RD competirán en Torneo Pesca al Marlin Azul

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SANTO DOMINGO.– La pasión por la pesca deportiva y la conservación de las especies de pico reunirá a cerca de un centenar de pescadores de Puerto Rico y República Dominicana en la trigésimo quinta edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul, organizado por el Club Náutico de Santo Domingo.

La competencia se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto en la ensenada de Cabeza de Toro, donde estarán en disputa la tradicional Copa Rotativa y la Copa Interclubes Reciprocidad.

La ceremonia inaugural tendrá lugar la noche del miércoles 29 de julio y contará con las palabras del comodoro Jorge Leroux Matos y de la directora del torneo, Marcela Núñez. Previamente, los participantes completarán el proceso de inscripción, recibirán los materiales del evento y asistirán a la reunión de capitanes.

Las embarcaciones zarparán diariamente a las 7:00 de la mañana. Durante los dos primeros días, las líneas deberán recogerse a las 5:00 de la tarde, mientras que el sábado 1 de agosto, jornada final del certamen, concluirá a las 4:30 p.m.

En cumplimiento de la Resolución 24-2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas las especies de marlines capturadas deberán ser liberadas obligatoriamente, reafirmando el compromiso del torneo con la preservación de la biodiversidad marina.

EL GANADOR SERA CON MAYOR PUNTUACION ACUMULADA

El pescador con la mayor puntuación acumulada conquistará la Copa Rotativa. Asimismo, los representantes del Club Náutico de Santo Domingo y del Club Náutico de San Juan, Puerto Rico, disputarán la Copa Interclubes Reciprocidad, que únicamente tomará en cuenta los puntos obtenidos por la liberación de marlines azules.

El torneo premiará a las embarcaciones en las categorías Lancha A, que permite la participación de pescadores profesionales y el uso de sistemas Sonar, y Lancha Club, reservada exclusivamente para aficionados.

De acuerdo con el reglamento, la Marina Cap Cana y el muelle de Cabeza de Toro serán los únicos puntos autorizados para la salida y entrada de las embarcaciones. Cada marlin azul liberado otorgará 300 puntos; el marlin blanco, 150; y el pez vela y el spearfish, 100 puntos.

El evento cuenta con el patrocinio de diversas empresas e instituciones, entre ellas Casa Mencía, el Ministerio de Turismo, Marina Cap Cana, Banco Popular, Pelagic, Grupo Cometa, IMCA y Constructora Rizek, además del respaldo de numerosos colaboradores vinculados a la pesca deportiva y al sector empresarial.

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