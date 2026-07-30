Puerto Plata Golf Club anuncia edición 51 de su Copa Rotativa

Juan Antonio Morales encabeza mesa principal de la Rueda de Prensa de la 50 Copa Rotativa de Golf de Puerto Plata, a ellos les acompañan el Señor Fernando Ortega Brugal a quien estará dedicada la edición 51.

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PUERTO PLATA.– El Puerto Plata Golf Club anunció la celebración de la edición 51 de la Copa Rotativa, uno de los torneos más emblemáticos del país, que este año estará dedicada al empresario Fernando Ortega Brugal (Don Nano), en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo de este deporte y de la institución.

El evento se llevará a cabo los días 29 de agosto y 4 y 5 de septiembre en las instalaciones del Playa Dorada Golf Club, con la participación de más de 140 golfistas nacionales e internacionales.

El presidente del Puerto Plata Golf Club, Juan Antonio Morales, destacó que la Copa Rotativa representa una tradición de gran importancia para la entidad y para la sociedad puertoplateña, al consolidarse como uno de los encuentros golfísticos más relevantes de la región Norte y de la República Dominicana.

“Este año rendimos homenaje a Fernando Ortega Brugal por su constante dedicación y esfuerzo a lo largo de los años en favor del desarrollo del golf y de nuestro club”, expresó Morales.

Las jornadas competitivas del 4 y 5 de septiembre estarán abiertas a jugadores locales y extranjeros, garantizando un alto nivel competitivo. El torneo se disputará bajo la modalidad Stroke Play individual, tanto en la Copa Rotativa del club como en la categoría Open para invitados y amigos de la institución, informó Américo Núñez, director del Playa Dorada Golf Club.

Considerado el segundo evento de golf más antiguo del país, solo superado por los campeonatos nacionales organizados por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), el certamen cuenta con el respaldo de Blue JackTar, Casa Brugal, Brickell Center Towers Puerto Plata, Apolo Motors y AFP Reservas, entre otras empresas.

Asimismo, se premiarán el mejor score bruto y neto, además de reconocimientos especiales al drive más largo, drive más preciso, hoyo en uno y acercamientos a bandera en el hoyo 17.

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