Piden EU prohíba importaciones por trabajo forzoso en R. Dom.

SANTO DOMINGO.- El grupo de derechos humanos pidió al gobierno estadounidense restablecer la prohibición de las importaciones azúcar y otros productos de la República Dominicana, debido al trabajo forzoso en las plantaciones de caña en el país caribeño.
La organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab afirmó que dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales en las plantaciones propiedad de Central Romana Corporation, Ltd., la mayor empleadora y propietaria de tierras en el país. Sus dueños tienen vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, según un informe.
Central Romana fue investigada previamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que acusó a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios, fomentar condiciones laborales y de vida abusivas e instar a realizar horas extras excesivas. En 2022, Estados Unidos impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y derivados fabricados por la empresa, pero la medida fue revocada el año pasado bajo la administración Trump.
Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, dueña también de Florida Crystals. Según el informe, la familia Fanjul mantiene estrechos vínculos con Trump y el gobierno dominicano.
PETICIÓN A WASHINGTON
El grupo de derechos humanos indicó que «mientras la industria azucarera y otros intereses bien posicionados disfruten de los beneficios de dicho acceso al mercado, ignorando al mismo tiempo los abusos contra los derechos laborales en sus cadenas de suministro, la política estadounidense seguirá siendo cómplice del mismo tipo de abusos que dice combatir».
Organizaciones locales estiman que hasta 8,000 trabajadores laboran en los campos de caña de la empresa, que abarcan más de 173,700 acres.
Desde hace tiempo se quejan de falta de salarios y de verse obligados a vivir en viviendas precarias que a menudo carecen de agua o electricidad, como han comprobado periodistas de Associated Press en los últimos años. Muchos son migrantes haitianos o descendientes de haitianos que, pese a haber nacido en República Dominicana, no tienen ciudadanía.
TESTIMONIOS
El informe citó a un trabajador no identificado que dijo no tener documentos para conseguir otro empleo: «¿Por qué nos quedaríamos? De esta forma, somos sus esclavos».
Corporate Accountability Lab instó a Central Romana a inscribir a sus trabajadores en el sistema de seguridad social, pagarles al menos el salario mínimo diario, permitirles afiliarse a un sindicato independiente y proteger su salud, entre otras medidas.
Un trabajador, cuya identidad no fue revelada, declaró que los empleados de la empresa asignan los puestos y deciden cuánto se le debe a cada persona: «Siempre nos pagan menos de lo que nos corresponde, pero no podemos luchar para que nos paguen lo justo porque no tenemos ese poder».
La organización afirmó que un «clima de miedo… impregna la industria» e hizo un llamado a los consumidores de azúcar para que se adhieran a un código de conducta propuesto que sería desarrollado por los trabajadores.
«Quiero quejarme todas las semanas, pero como todo el mundo tiene tanto miedo, nadie me apoya», declaró otro trabajador no identificado.
Estos temores quedaron reflejados en un estudio reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que también describió las condiciones de vida en las plantaciones como «inhumanas» y «abusivas».
RESPUESTA DE LA EMPRESA
El informe incluyó comentarios de Central Romana Corporation, que afirmó que el documento está «plagado de imprecisiones y falsedades» y que la empresa no ha violado las leyes locales ni las normas laborales internacionales.
La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios adicionales.
Corporate Accountability Lab hizo un llamado al gobierno dominicano para que regularice la situación migratoria de todos los reclutados para trabajar en los campos de caña, pague las pensiones adeudadas y haga cumplir las leyes laborales y ambientales.
La organización constató que dos tipos de trabajadores son los más vulnerables: los ancianos cortadores de caña que no han recibido sus prestaciones de jubilación y los apátridas.
«Los gobiernos de todos los países deberían prohibir la importación de azúcar y productos a base de azúcar elaborados con trabajo forzoso en la República Dominicana», declaró la organización.
Mientras
Se le vio el refajo, al final hablan de los cañeros envejecientes y apátridas de ascendencia haitiana, el gobierno dominicano debe de declarar personas no grata a esas personas que componen esa organización, porque no investigan los beneficios que esa empresa le da que hasta viviendas le hace, para ellos eso no cuenta porque su intención es hacerle daño al país, pero no se le dará.
Y porque estas ONG no van al mismo Haitì a realizar sus investigaciones de como las bandas haitianas agreden , torturan y mantienen terrorismo dentro del mismo Haitì? Que lindas son estas ONG… oportunistas y mal intencionadas.
Éstos delincuentes están pidiendo que república dominicana sea lo mismo que Haití hay que sacar todas las ONGs de nuestro país solo sirven para gastos extras para el gobierno
Si creo que el gobierno tiene que apretase los pantalones y sacar esos traidores del país.
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA
HIJOS DE PËRRÁ
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
HABRIA QUE AGREGAR TAMBIEN EL SER UN PUENTE AL NARCOTRAFICO Y POR LAVADO DE ACTIVO CON POLITICOS QUE SE HAN HECHO MILLONARIOS Y ANDAN CAMPANTES Y SONANTES.
En US tambien hay trabaja forzosos, para con los inmigrantes latinos y nadie dice nada, entice por que a RD
Corporate Accountability Lab hizo un llamado al gobierno dominicano para que regularice la situación migratoria de todos los reclutados para trabajar en los campos de caña, Ese es el objectivo
Porqué eso tiguere no van Haití hacer eso supuestos estudio porque en ese país todavía sus ciudadanos cargan en carreta y las mujeres sacos en la cabeza
Tu pais..es tercermundo. Todavia..cagan en letrinas. Es una verguenza. La esclavitud ya fué abolida. Que vergüenza de pais.
Yo le pido al patriota mayor Donald trump
Que el congreso de los estados unidos aumente
de 6 meses a 4 años la estadía de residentes legales en sus países de origen.
De esta manera el gobierno y los estados unidos ahorrarían por gasto médicos muchos billones de dolares
Yo le pido a Donald trump
El patriota mayor
Una qué ponga una fianza única para los dominicanos.
No dejarlo a discreción de ningún funcionario público.
Si la fianza es de un dólar
Para todo el mundo.
si es de 250,000 mil dólares por persona para todo el mundo.
cobrado en los Estados unido no en la Republica Dominicana por que los funcionarios se convertiría en extorsionando res.
LA INDUSTRIA AZUCARERA SIEMPRE HA SIDO LA RESPONSABLE ORIGINAL DE LA HAITIANIZACION DE RD. SI NO SE PUEDE MECANIZAR QUE LO CIERREN.
Si la mecanisan después hay protesta porque no hay trabajo para la gente, como quierea es malo ,es como si hacen un tren de pasajero de la capital a monte cristi los dueños del transporte se quejan porque los padres de familia se quedan sin trabajo pero se evitan accidentes combustible piezas y por ay Maria se va
Los terroristas más grandes son estos vagos de derechos humanos, oye trabajo forzados un país que se levantan a las 12 a fumar jucas y la mujeres a chatear y estos leones dizque trabajo forzados , van a crear un mundo de sombi … No jodimos .. Sodoma y Gomorra nos queda pequeño
pero tambien veamos que si precionan a los trabajadores se supone que un motivo debe de existir porque si usted viene al pais y ocupa una vivienda que pertenece al central romana pues se supone que es con fines de laborar en sus campos de caña o acaso seria de gratis ahora bien ustedes los defensores paguenle viviendas y ahi tendran derechos pero lo peor es que digan que lo mantienen trabajando obligados
No se pero la verdad que esta falacia debe parar **** yo veo a esos trabajadores en sus bateyes moverse libremente y sin que nadie lo vigile ellos viven en esos bateyes por voluntad propias y le pongo de ejemplo aquellos atletas tal como jefry Yan que ahora mismo es una sensacion de la MLB que sus padres son de benerito y miles mas que ellos pueden dar su testimonio de si alguna vez lo han mantenido en cautiverio o lo han obligados a trabajar