Lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Rep. Dominicana

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Santo Domingo, 19 ago (EFE).- Una onda tropical y una vaguada provocan este miércoles aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas de la República Dominicana, especialmente durante la tarde, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, durante la mañana hubo lluvias aisladas sobre la costa caribeña y algunos puntos del nordeste, mientras que en la tarde la interacción de la onda tropical con una vaguada y el calentamiento diurno está favoreciendo el desarrollo de nublados con aguaceros de intensidad variable, tormentas eléctricas ocasionales y ráfagas de viento.

Las precipitaciones afectarían principalmente localidades del nordeste, sureste, la cordillera Central, la zona fronteriza y sectores del Gran Santo Domingo, y podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

TEMPERATURAS CALUROSAS

Asimismo, el Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas y que la sensación térmica seguirá elevada, por lo que recomendó a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El organismo recordó que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.EFE

mf