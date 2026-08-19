La inversión pública RD alcanza $60,644 mm en primer semestre

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SANTO DOMINGO.- La inversión pública en la República Dominicana ascendió a 60,644.1 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, el nivel más alto para ese período en los últimos siete años, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE).

Explicó que el monto incluye 51,358.2 millones de pesos ejecutados mediante mecanismos tradicionales de financiamiento y otros 9,285.9 millones canalizados a través de fideicomisos públicos.

INCREMENTO 47%

Indicó que la ejecución superó en un 47 % el promedio registrado para los primeros semestres desde 2019 y representó un incremento interanual del 36 % respecto al mismo período de 2025 en los proyectos financiados por la vía tradicional.

Dijo que el cierre de junio, la ejecución de los proyectos de inversión pública equivalía al 43.8 % del presupuesto anual asignado, por encima del promedio histórico de 38.8 %, mientras que representó el 1.3 % del producto interno bruto (PIB), 0.3 puntos porcentuales más que un año antes.

TRANSPORTE CONCENTRA EL 46% DE LOS RECURSOS

Detalló que los recursos se concentraron principalmente en proyectos de transporte, carreteras, abastecimiento de agua potable, protección del aire, el agua y el suelo, así como en educación.

El sector transporte registró la mayor ejecución, con 23,420.8 millones de pesos, equivalentes al 46 % del total, de los cuales cerca del 90 % se destinó a obras de transporte por carretera.

Durante el primer semestre, el gasto de capital del Gobierno central ascendió a 82,119.6 millones de pesos, de los cuales los proyectos de inversión pública constituyeron el principal componente.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

El informe también incluye la inversión ejecutada mediante fideicomisos públicos, en particular a través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) y el fideicomiso RD Vial, encargado de la gestión y expansión de la red vial principal del país.