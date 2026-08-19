Al menos cuatro muertos deja nuevo ataque Rusia a Ucrania

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KIEV.- Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra un minibús civil en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, en el marco de la invasión que comenzó hace más de cuatro años por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de la región, Oleksander Prokudin, indicó en un comunicado que el ataque tuvo lugar sobre las 8:50 horas (hora local) cuando un dron impactó un minibús en el distrito de Korabelni.

Las autoridades están investigando lo sucedido y los nombres de los fallecidos se conocerán más adelante, explicó. «Los heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencias», afirmó, antes de detallar que cuatro de los heridos son mujeres.

ZELENSKI: «HAN SOBREPASADO CUALQUIER COSA»

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenó las acciones rusas, las cuales tildó de «safari»: «Han sobrepasado cualquier cosa que una persona normal pueda imaginar».

«Esta mañana, los rusos atacaron un minibús en Jersón con un dron. Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Todos los servicios necesarios están en el lugar, investigando los detalles. Lo que está absolutamente claro es que el autobús era civil», lamentó el mandatario en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, alertó de que «estas son las realidades de la vida cotidiana en las regiones de primera línea de Ucrania». «Mientras los socios dudan sobre suministros adicionales de equipo de defensa, los rusos hace tiempo que han desatado su furia», sostuvo.

«Se necesita presión sobre el agresor. Se necesita apoyo para quienes defienden la vida. Agradezco a todos los que continúan proporcionando paquetes de ayuda e imponiendo nuevas sanciones al agresor», remachó.