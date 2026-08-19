Dan versión sobre causa de la orden RD de salida de cubanos

SANTO DOMINGO.- República Dominicana ordenó la salida de su territorio de nueve diplomaticos cubanos porque habrían estado involucrados en » inteligencia, espionaje y otras actividades incompatibles con sus funciones consulares o diplomáticas», según reportan medios periodísticos locales e internacionales.

La orden de salida coincidió con la deserción de varios atletas de la delegación cubana que participaba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el país.

Oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha dado razones públicas de esta medida y se ha limitado a señalar que ésta se apega a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

A pesar de la tensión generada y la salida del personal junto a sus familias, el Gobierno dominicano aclaró que no se trata de una ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales.

SON CINCO LOS ATLETAS QUE DESERTARON

Son cinco klos atletas cubanos que participaban en los Juegos Centroamericanos y desertaron, según dice el periódico Dikario Libre, el cual agrega que dos de ellos ya comenzaron el proceso de registro en la Oficina Nacional para los Refugiados (Conare), la autoridad que tiene la competencia para decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de acogidos.

Señala que los otros tres también se encuentran en el país a la espera de comenzar los trámites proceso que le puede facilitar la documentación para obtener un estatus legal.

«El trámite puede demorar, ya que fuentes revelaron con documentación a Diario Libre que las autoridades cubanas retenían los pasaportes a su delegación una vez el oficial de Migración le autorizaba el ingreso al país», añade..