Nuevo jefe de la Policía promete profundizar la transformación

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SANTO DOMINGO.- El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, afirmó este miércoles que impulsó una cultura institucional basada en el respeto mutuo, la disciplina y la cercanía con la ciudadanía, como parte del proceso de transformación de ese cuerpo de seguridad.

Rodríguez García sostuvo que las relaciones entre superiores y subalternos no debieron sustentarse en el temor, sino en el respeto y la responsabilidad. Lo expresó durante un encuentro con oficiales, alistados, asimilados, pensionados y personal civil que acudió a felicitarlo por su reciente designación.

«No es miedo lo que debe existir entre el superior y el subalterno, sino respeto mutuo», afirmó el jefe policial, quien consideró este principio como eje de la reforma de la Policía Nacional.

POLICÍA CERCANA Y DISCIPLINADA

Rodríguez García destacó que la población demandó una institución cada vez más cercana y comprometida. Recordó a sus integrantes que asumieron la responsabilidad de proteger y servir a la ciudadanía con vocación, respeto y sentido del deber.

Llamó a fortalecer una cultura institucional sustentada en la disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones, con el objetivo de consolidar una Policía «fuerte, confiable y cercana» a la población.

Sostuvo que la disciplina no debió basarse en el temor, sino en la responsabilidad individual y el respeto, valores que, a su juicio, debieron reflejarse tanto en las relaciones internas como en el servicio que la institución ofreció a la sociedad.