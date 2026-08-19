Cancelan visas a más 600 que viajaron a EEUU para dar a luz

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SANTO DOMINGO.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha revocado más de 600 visas a ciudadanos extranjeros, en su mayoría mujeres, que viajaron a este país con el propósito de dar a luz durante el perído de vigencia de las mismas.

La medida ha sido aplicada como parte de una ofensiva frontal de las autoridades estadounidenses contra el denominado «turismo de parto» o «turismo de maternidad». Es ejecutada por un grupo especial de prevención coliderado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El gobierno estadounidense considera que viajar con un visado de no inmigrante (como el de turismo B1/B2) con el propósito principal de dar a luz para que el hijo obtenga la ciudadanía automática constituye un fraude migratorio y una tergiversación del propósito del viaje.

El Departamento de Estado creó el Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Maternidad. Su función exclusiva es rastrear historiales de viaje e identificar estas prácticas.U

USO DE TECNOLOGÍA

Las autoridades migratorias emplean herramientas de inteligencia artificial (IA) y big data para analizar flujos migratorios y detectar patrones de fraude.

SANCIONES PERMANENTES

Las personas identificadas pierden su visado de forma inmediata. Además, enfrentan un castigo por declaración falsa según la ley de inmigración, lo que genera un estado de inadmisibilidad permanente para reingresar a EE. UU.

DOMINICANOS AFECTADOS

Hay ciudadanos dominicanos afectados dentro del grupo de las más de 600 visas canceladas, según lo confirmó el cónsul general de los Estados Unidos en la República Dominicana, William Swaney, quien sin embargo aclaró que por el momento no dispone del número exacto.

sp-am