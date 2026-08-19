Trump se aleja de negociaciones Irán y enfría opción diplomática

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este miércoles distante respecto a la guerra en Irán y enfrió la posibilidad de retomar contactos diplomáticos para poner fin a las hostilidades. Insistió en que la situación en Ormuz resultó «muy buena» y que el tránsito de petróleo fluyó por la zona.

Trump habló en un acto en la Casa Blanca. Un periodista le preguntó sobre reiniciar negociaciones con Teherán después de que expiró el plazo de 60 días que Estados Unidos e Irán pactaron para un acuerdo definitivo. El mandatario respondió: «Quizás en algún momento. Ahora la situación es muy buena».

Trump también recalcó que Irán no puede poseer un arma nuclear. Dijo: «¿Sabes por qué? Porque la usarían. No vamos a dejar que la usen».

Sobre el paso de Ormuz, escenario de tensiones entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas por reproches cruzados sobre el incumplimiento del acuerdo de junio, Trump sostuvo que Washington mantuvo el «control total» del paso y que muchos barcos cruzaron actualmente.

EL PETRÓLEO FLUYÓ Y EL PRECIO SE MANTUVO

El jefe de la Casa Blanca recalcó que, aunque la situación en Ormuz no resultó «perfecta», mucho petróleo salió por esa vía marítima. Según él, eso explicó por qué el precio del barril no alcanzó los «300 ó 350 dólares».

También atribuyó la situación en los mercados energéticos a que la gente buscó alternativas a Ormuz. Afirmó: «Ya sabes cuáles son: Texas, Alaska, Louisiana. La gente viene a Estados Unidos en busca de petróleo».

Este mismo miércoles, las autoridades de Irán señalaron que Estados Unidos buscó una «salida digna» de la región, en pleno impasse de la guerra y cuando expiró el plan de 60 días para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán sin previsión de nuevas negociaciones.

Trump confirmó en las últimas jornadas que no previó conversaciones ni diálogo con Irán y que mantuvo vigente el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz tras expirar el acuerdo que suscribió en junio.