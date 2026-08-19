Trump se aleja de negociaciones Irán y enfría opción diplomática

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este miércoles distante respecto a la guerra en Irán y enfrió la posibilidad de retomar contactos diplomáticos para poner fin a las hostilidades. Insistió en que la situación en Ormuz resultó «muy buena» y que el tránsito de petróleo fluyó por la zona.
Trump habló en un acto en la Casa Blanca. Un periodista le preguntó sobre reiniciar negociaciones con Teherán después de que expiró el plazo de 60 días que Estados Unidos e Irán pactaron para un acuerdo definitivo. El mandatario respondió: «Quizás en algún momento. Ahora la situación es muy buena».
Trump también recalcó que Irán no puede poseer un arma nuclear. Dijo: «¿Sabes por qué? Porque la usarían. No vamos a dejar que la usen».
Sobre el paso de Ormuz, escenario de tensiones entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas por reproches cruzados sobre el incumplimiento del acuerdo de junio, Trump sostuvo que Washington mantuvo el «control total» del paso y que muchos barcos cruzaron actualmente.
EL PETRÓLEO FLUYÓ Y EL PRECIO SE MANTUVO
El jefe de la Casa Blanca recalcó que, aunque la situación en Ormuz no resultó «perfecta», mucho petróleo salió por esa vía marítima. Según él, eso explicó por qué el precio del barril no alcanzó los «300 ó 350 dólares».
También atribuyó la situación en los mercados energéticos a que la gente buscó alternativas a Ormuz. Afirmó: «Ya sabes cuáles son: Texas, Alaska, Louisiana. La gente viene a Estados Unidos en busca de petróleo».
Este mismo miércoles, las autoridades de Irán señalaron que Estados Unidos buscó una «salida digna» de la región, en pleno impasse de la guerra y cuando expiró el plan de 60 días para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán sin previsión de nuevas negociaciones.
Trump confirmó en las últimas jornadas que no previó conversaciones ni diálogo con Irán y que mantuvo vigente el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz tras expirar el acuerdo que suscribió en junio.
En cofre de vulgar hipocresía
Ante la gente, oculto mi derrota
TRUMP🤡SO con careta de alegría
Pero tengo por dentro el alma rota
En la pista fatal de mi destino
Un estrecho cruzó el camino
Soy comparsa que juego con mi vida
Pero siento que mi guerra está perdida
🤡Payaso🤡
Soy un triste 🤡
Que oculto mi fracaso
Con tintes e ironias
Que me llenan de espanto
🤡Payaso🤡
Soy un triste 🤡
Que en medio de la noche
Me robo petroleros
Con miisiles y barcos
No puedo
Soportar mi careta
Ante el mundo estoy riendo
Y lejos del esterecho
y los soldados de un portaavión sufriendo
Para los pros iranís la economía de iranís crece 5 por ciento mensual están vendiendo 4 millones de barriles de petróleo diarios y van hacer sede del próximo Mundial de futbol o para los que creen que están ganando la guerra pueden ir a la embajada iraní que les darán visa para disfrutar ese hermoso país
TU ERES DE LAS QUE VENDE EL ANO POR CUPONES Y UN PASE……LA DIGINIDAD NO TIENE PRECIO…Y AL PUEBLO IRANI LE REBOSAN SU DIGNIDAD.
DIGAN LA VERDAD…NO PUEDEN CON IRAN…..SALIO EL MARRANO TRUMP CON LA MIRADA EN EL SUELO, EL HOCICO HRIGONAO Y EL HEDOR ENTRE LAS NAL GAS. IRAN SIGUE AHI Y AHORA CON ORMUZ COBRANDO, LAS BASES MILITARES GRINGAS DESTRUIDAS, LE ACABARON LOS MISILES, LE TRUMBARON LOS AVIONES, LE GUALLARON LAS LETRINA FLOTANTES QUE NI SE ACERCAN…Y LOS SOLDADITOS MEANDO Y CA GAN DOSE SI TENER DONDE COMER BIEN …QUE MAS QUIEREN???
Cómo debe ser con terroristas no se negocia, ni con comunistas. Son imbéciles como lo es José A rata Ramírez. Verdad arrastrao de la m,i,i,e,e,r,d,a,a. ?
Estoy de acuerdo contigo. Los terroristas iraníes y los comunitas son ratas,son basura. Viva Donald Trump viva USA abajo el terrorrismo y el comunismo y el régimen terrorista de Irán y la guardia revolucionaria terrorista de Irán.
ja ja ja Fue IRAn el que se alejo de la diplomacia hace rato y les dijo !No hay negociaciones con ustedes hasta que aprendan a CUMPLIR lo que se acuerda con ustedes!
Lo bueno del ser humano es que es libre de crees lo que quiera.