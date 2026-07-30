Profesor de RD presentará obra modelos cooperación en AL

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SANTO DOMINGO.- El académico dominicano Pedro José Ortega pondrá a circular el libro «Posdesarrollo y políticas de convivialidad en América Latina y el Caribe» el 31 de este mes en un evento auspiciado por el Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), en Río de Janeiro, Brasil.

El volumen editado por Ortega reúne las contribuciones de 16 prominentes sociólogos y humanistas de América Latina y el Caribe, entre los que destacan 11 expresidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS, quienes reflexionan sobre los desafíos sociales, políticos y económicos que enfrenta la región en la coyuntura actual.

La obra cuenta con los aportes de destacadas figuras intelectuales: Paulo Henrique Martins y José Vicente Tavares-dos-Santos (Brasil); Jaime Preciado Coronado y Angélica Cuéllar (México); Alberto L. Bialakowski (Argentina); Ana Laura Rivoir (Uruguay); Jaime Ríos Burga (Perú); Marcelo Arnold (Chile); Nora Garita (Costa Rica); Luis Suárez Salazar (Cuba); y Jesús María Díaz Segura (República Dominicana), entre otros distinguidos pensadores.

«Posdesarrollo y políticas de convivialidad en América Latina y el Caribe» es una coedición del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY DSI) y la Cátedra UNESCO de Ciencias Sociales, Políticas Públicas y Gobernanza Democrática.

Jpm-am