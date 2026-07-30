Liga Dominicana Baloncesto en España celebra final torneo

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MADRID.- La Liga Dominicana de Baloncesto en España celebró este domingo la gran final de la XIX edición de la Canasta de la Integración, uno de los acontecimientos deportivos más representativos de ese colectivo.

Durante 36 días de competición, 20 equipos integrados por jugadores de diferentes edades, nacionalidades, barrios y distritos de la Comunidad de Madrid disputaron 75 encuentros en las categorías cadete-juvenil, Sub-22 y sénior, culminando con una jornada final que congregó a un numeroso público en un ambiente de fiesta deportiva.

CAMPEONES

En la categoría cadete-juvenil, el conjunto Liga Dominicana se proclamó campeón, mientras que el equipo de Filipinas obtuvo el subcampeonato.

En la categoría Sub-22, Gold Team revalidó el título por segundo año consecutivo tras imponerse a Team Azua.

En la categoría sénior, Team Madera conquistó el campeonato frente al conjunto de Aluche, que finalizó como subcampeón.

La jornada también acogió el tradicional Concurso de Triples, cuyo vencedor fue Elías Lombardi, premiado con un televisor de 65 pulgadas, donado por la Embajada de la República Dominicana en España y FUNDO, entidad presidida por Crismeidy Ureña.

LLAMADO A APOYAR A LA JUVENTUD

Durante el acto de clausura, el presidente de la Liga Dominicana de Baloncesto en España, Julio César Vargas (Vevo), agradeció el respaldo institucional de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, la Embajada de la República Dominicana en España, FUNDO y la ONG CESAL, cuyo apoyo —afirmó— ha sido determinante para mantener un proyecto que, desde hace diecinueve ediciones, promueve la integración social a través del baloncesto.

Llamó a las autoridades dominicanas a reforzar el apoyo al deporte y a la juventud residente en el exterior.

«El deporte es una herramienta fundamental para formar en valores, fortalecer la convivencia y ofrecer oportunidades que alejen a nuestros jóvenes de los vicios y de los malos hábitos», afirmó.