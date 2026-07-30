Museo aborda la genética para entender identidad dominicana

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SANTO DOMINGO.- El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) presentó la conferencia “¿Qué dice la genética? ¿Somos indígenas, españoles o africanos? Una perspectiva biocultural de la identidad”, a cargo del antropólogo e investigador Carlos J. Muñoz, como parte de su programa académico.

Durante el encuentro se analizaron los aportes de la genética para comprender el origen de la población dominicana, mediante el estudio de elementos como los haplogrupos, la ancestralidad y los procesos migratorios humanos.

Muñoz explicó que la evidencia genética constituye una herramienta complementaria para la historia, la arqueología y la antropología, al permitir una visión más amplia sobre la formación y diversidad de las poblaciones.

IDENTIDAD DESDE UNA MIRADA BIOCULTURAL

El especialista destacó que la identidad humana es el resultado de la interacción entre factores biológicos, históricos y culturales, por lo que su estudio requiere una perspectiva integral.

La conferencia incluyó ejemplos comparativos de diferentes poblaciones del mundo y analizó cómo los pueblos construyen sus narrativas de origen, así como el papel que desempeña la genética en la interpretación de esas raíces.

Asimismo, Muñoz abordó los alcances, limitaciones y desafíos de esta disciplina, resaltando su importancia para conocer la evolución humana y profundizar en la historia de República Dominicana.

Carlos J. Muñoz es antropólogo egresado de la Southern New Hampshire University, Estados Unidos, y cursa una maestría en Antropología Sociocultural en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

INVESTIGA ANTROPOLOGÍA, EVOLUCIÓN

Sus investigaciones se enfocan en la antropología biocultural, la evolución humana, la cognición, la primatología y la relación entre los aspectos biológicos y socioculturales del comportamiento humano.

Es miembro de la Asociación Americana de Antropología, la Asociación Americana de Antropología Biológica y la Sociedad Internacional de Primatología.

También ha realizado estudios y capacitaciones en genética, evolución humana, conservación de primates y neurobiología en instituciones académicas internacionales.

El Museo Nacional de Historia y Geografía está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

an/am