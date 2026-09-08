Reanudan operaciones línea 2 teleférico tras mantenimiento

Antes de restablecer el servicio, técnicos especializados realizaron pruebas mecánicas y operativas para verificar el funcionamiento del sistema y las condiciones de seguridad requeridas, precisó dicha empresa en un comunicado.El servicio del teleférico fue suspendido la noche del sábado después de que durante las labores de inspección y mantenimiento programadas, técnicos identificaron una condición que requería atención en uno de los componentes principales del sistema.

Tras la evaluación técnica, se determinó la necesidad de sustituir el componente para garantizar las condiciones de seguridad y confiabilidad necesarias para la operación del servicio, de acuerdo con un comunicado de la EMT.