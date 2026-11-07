Realizan jornadas de prevención del cáncer de mama en Peravia

PERAVIA.– El senador Julio Fulcar, a través de su Oficina Senatorial, impulsa jornadas de prevención del cáncer de mama en distintos municipios de la provincia Peravia, con consultas médicas, charlas educativas y estudios especializados.

El operativo continuó el miércoles en Nizao, con el propósito de acercar los servicios de salud a las comunidades y facilitar el acceso a evaluaciones oportunas.

«Nuestro propósito es que las personas tengan la oportunidad de recibir atención, orientación y los exámenes que necesiten», expresó Fulcar.

La directora provincial de Salud, Adís Sánchez, resaltó la importancia de promover la detección temprana y exhortó a las mujeres a realizarse chequeos periódicos y consultar ante cualquier señal de alerta.

Durante la jornada se ofrecieron consultas y conversatorios sobre prevención. Los pacientes que requerían evaluaciones especializadas fueron trasladados al Centro de Diagnóstico y al Hospital Municipal de Villa Fundación.

Las actividades comenzaron en Matanzas, continuaron en Nizao y estaban previstas para este jueves en Baní.

El cáncer de mama representa uno de los principales desafíos de salud pública a escala mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2024 se registraron 2,4 millones de diagnósticos y 694.000 muertes por esta enfermedad.

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