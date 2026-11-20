SANTO DOMINGO.– El Instituto de Auxilios (INAVI) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) realizaron una jornada de salud preventiva para la detección temprana del cáncer de mama y de próstata, en beneficio de cientos de colaboradores, familiares, servidores públicos y ciudadanos.

Durante el operativo, desarrollado en la sede central del INAVI, profesionales de la salud ofrecieron consultas especializadas y realizaron gratuitamente mamografías, sonomamografías, evaluaciones urológicas y pruebas de antígeno prostático específico (PSA).

La jornada estuvo encabezada por el administrador general del INAVI, doctor Elsido Díaz Bueno, quien destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para acercar servicios médicos esenciales a la población y promover la prevención de enfermedades.

INICIATIVA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

Díaz Bueno explicó que estas acciones contribuyen a fortalecer el bienestar ciudadano mediante el acceso oportuno a evaluaciones médicas, especialmente para identificar posibles enfermedades en sus etapas iniciales.

La actividad forma parte del programa Chequéate RD, impulsado por la primera dama, Raquel Arbaje, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud, con el propósito de facilitar evaluaciones médicas gratuitas y fomentar una cultura de prevención.

PACIENTES RECIBIRÁN SEGUIMIENTO MÉDICO

Las autoridades del INAVI y del SNS informaron que las personas cuyos resultados requieran evaluaciones adicionales serán referidas a hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud, donde recibirán las atenciones y el seguimiento médico correspondiente.

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan ampliar el acceso a los servicios preventivos y fortalecer las acciones de detección temprana del cáncer de mama y de próstata, enfermedades en las que el diagnóstico oportuno resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento.

El operativo se enmarca en los esfuerzos gubernamentales dirigidos a promover la salud integral y facilitar servicios médicos gratuitos a distintos sectores de la población.

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