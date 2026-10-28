Realizan con éxito reemplazo valvular mitral percutáneo RD

Equipo médico participante: Pedro Ureña, junto con los cirujanos cardiovasculares Antonio Almánzar y Fausto Santos, la anestesióloga Sun Yan Fondeur y el ecocardiografista Francisco Pichardo.

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SANTO DOMINGO.– La unidad de hemodinamia de Moderno MCA realizó con éxito el primer procedimiento de reemplazo valvular mitral percutáneo en la República Dominicana, un avance en la medicina cardiovascular que amplía las alternativas de tratamiento para pacientes con enfermedades cardíacas de alta complejidad.

El procedimiento se practicó a un hombre de 72 años que tenía antecedentes de reparación quirúrgica de la válvula mitral y presentaba insuficiencia cardíaca severa debido al deterioro de la válvula previamente intervenida.

Ante el elevado riesgo que representaba una segunda cirugía a corazón abierto, el equipo médico optó por una técnica mínimamente invasiva que permitió reemplazar la válvula afectada sin recurrir a una nueva intervención quirúrgica convencional.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Para realizar el procedimiento se utilizó la tecnología Myval, una válvula de expansión mediante balón desarrollada por la compañía Meril. La intervención estuvo encabezada por el cardiólogo intervencionista Pedro Ureña, junto con los cirujanos cardiovasculares Antonio Almánzar y Fausto Santos.

También participaron la anestesióloga Sun Yan Fondeur y el ecocardiografista Francisco Pichardo, como parte del equipo multidisciplinario responsable de la intervención.

RECUPERACIÓN EN TIEMPO RÉCORD

Uno de los resultados más relevantes fue la evolución favorable del paciente, quien recibió el alta médica apenas 24 horas después del procedimiento.

Esta técnica, utilizada en pacientes seleccionados, permite evitar la cirugía a corazón abierto y puede reducir el trauma quirúrgico y el tiempo de recuperación, especialmente en personas para quienes una nueva operación convencional supone riesgos elevados.

La realización de este procedimiento representa un avance para el desarrollo de las intervenciones cardiovasculares de alta complejidad en el país y abre nuevas posibilidades terapéuticas para pacientes que requieren el reemplazo de una válvula mitral deteriorada y presentan un elevado riesgo quirúrgico.

sp-am