Realizan con éxito cirugías fetales hospital público de RD

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Santo Domingo, 27 jun (Prensa Latina) La Unidad de Cirugía Intrauterina del Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón realizó con éxito sus dos primeras intervenciones fetales, marcando un avance en la atención de embarazos de alto riesgo República Dominicana, trascendió hoy.

Los procedimientos permitieron tratar afecciones antes del nacimiento, y aumentaron las probabilidades de supervivencia.

El director Materno Infantil y de Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, destacó que la puesta en funcionamiento de esta unidad permite ofrecer en el sistema público tratamientos altamente especializados que anteriormente obligaban a muchas familias a buscar atención en el extranjero.

PROCEDIMIENTOS COSTARIAN ENTRE 50 Y 80 MIL DOLARES

Ortiz explicó que dichos procedimientos pueden costar entre 50 mil dólares y 80 mil dólares en centros especializados internacionales, por lo que su disponibilidad gratuita en la Red Pública de Salud representa un importante alivio económico para los pacientes.

Indicó que muchas de las condiciones susceptibles de tratamiento fetal pueden detectarse mediante una sonografía morfológica realizada alrededor de las 20 semanas de gestación, examen que permite identificar malformaciones o defectos congénitos y determinar si el caso requiere una intervención prenatal.

CIRUGIAS PRODRIAN REQUERIR ANESTASIA AL FETO

El especialista señaló que algunas de estas cirugías requieren incluso la administración de anestesia directamente al feto dentro del útero, por lo que la unidad cuenta con personal capacitado y tecnología para realizar los procedimientos bajo estrictos estándares de seguridad.

Asimismo, resaltó que la creación de esta unidad responde a una necesidad histórica del país y fortalece la capacidad del sistema de salud para atender casos complejos.

ro/mpv