Reacciones encontradas genera limitaciones para no vacunados

SANTO DOMINGO.- Reacciones encontradas ha desatado el anuncio del Ministerio de Salud Pública de que a partir del lunes las personas mayores de 12 años que no se hayan vacunado no podrán utilizar el transporte colectivo ni ingresar a instituciones y lugares públicos.

La medida, que ha sido celebrada por personas que ya se han inoculado, fue calificada por el abogado Julio Cury como «una locura que violenta el derecho de los ciudadanos».

«El artículo 40 de la Constitución, en su numeral 15, es muy claro, y por ende, el Ministerio no posee la facultad para prohibir lo que la Ley no impide, y mucho menos, obligar a lo que la Ley no prevé», explicó Cury a Noticias SIN.

Sin embargo, ciudadanos consultados por dicho medio, opinaron que el Gobierno debió haber tomado la decisión mucho antes, ya que es la única forma con la que se puede completar el proceso de vacunación en el país.

Este sábado, un día después del anuncio de Salud Pública, decenas de personas han acudido en masa a vacunarse.