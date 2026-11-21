Punta Cana (República Dominicana), 21 de noviembre (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, aseguró este viernes que su país recibirá este año una cifra récord de más de 12,3 millones de turistas, un movimiento que muestra la transformación de la economía nacional, donde florecen también las zonas francas.

«En turismo, cada vez más estamos creciendo. Este año yo espero llegar a 12,3 o 12,4 millones (de viajeros)», dijo el mandatario en el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit), que se celebra hoy y este sábado en Punta Cana (este), la capital turística dominicana.

Al intervenir en el diálogo presidencial ‘Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades’, junto con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, Abinader señaló que esa cifra significa que la República Dominicana va «a recibir muchos más turistas y visitantes que la población que tenemos», que es de aproximadamente 11,5 millones de habitantes.

Invitación a invertir en el turismo de República Dominicana

En 2025 el país ya recibió 11,6 millones de visitantes y en los primeros nueve meses de este año ya registraba 9,2 millones, según el ministro de Turismo dominicano, David Collado.

«Creo que todavía tenemos una capacidad de crecimiento enorme en nuestro país y que podemos seguir invirtiendo con absoluta tranquilidad», expresó Abinader, quien agregó que la conversión de la República Dominicana en una meca del turismo mundial «apenas está empezando».

El presidente recordó que en los años 80 la economía de su país era «una mesa de cuatro patas: el azúcar, el tabaco, el café y el cacao», pero esa dinámica cambió y hoy se ha diversificado y ha desarrollado otros sectores, como el turismo y las zonas francas.

«Es bueno que sepan que unos asesores del Banco Mundial, ya en el año 1968, vinieron a la República Dominicana y se reunieron con algunos líderes políticos y empresariales y les dijeron: ‘el futuro de la República Dominicana es el turismo’».

Zonas francas industriales

Sobre las zonas francas, que cuentan con 855 empresas repartidas en 95 parques industriales en todo el país, Abinader aseguró que producen «casi 3.000 millones (de dólares) en exportaciones de dispositivos médicos» con un nivel medio de tecnología.

En las zonas francas también se producen equipos electrónicos cuyas exportaciones ya superan los 1.200 millones de dólares, y por eso se promueve también el ensamblaje de semiconductores.

Abinader señaló que otro sector que ha contribuido a la diversificación de la economía dominicana es el béisbol, considerado el deporte nacional.

«El béisbol, que todo el mundo cree que nada más es deporte, representa entre 500 y 600 millones de dólares al año en la República Dominicana», donde existen academias de los 32 equipos de Grandes Ligas de Estados Unidos que invierten en el país y que firman contratos con jóvenes jugadores, indicó el mandatario.

En el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe, organizado por World Governments Summit (WGS) participan presidentes, ministros, académicos y empresarios que debaten sobre cómo ampliar la cooperación entre gobiernos, explorar oportunidades de desarrollo e inversión y establecer alianzas entre regiones.

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