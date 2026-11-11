RD y Puerto Rico disputarán Duelo del Caribe 5 diciembre

SAN JUAN, Puerto Rico.– Las estrellas del béisbol de República Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán el próximo 5 de diciembre en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, en una nueva edición del denominado «Duelo del Caribe», que reunirá a destacadas figuras de ambas naciones.

El encuentro será organizado conjuntamente por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), con el propósito de fortalecer los vínculos deportivos entre las dos islas.

De acuerdo con los organizadores, Puerto Rico contará con figuras como Francisco Lindor, Edwin «Sugar» Díaz y Enrique «Kike» Hernández, mientras que República Dominicana tendrá en su alineación a Robinson Canó, Starling Marte, Joshua Báez y Brayan Bello.

RESPALDO DE MLB Y ORGANISMOS DEPORTIVOS

El evento cuenta con el aval de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), así como con el respaldo de las respectivas federaciones de jugadores profesionales de ambos países. En Puerto Rico también recibe el apoyo de la Federación de Béisbol y el Comité Olímpico.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía Ortiz, manifestó su satisfacción por la realización del encuentro y destacó que representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre ambas ligas y promover futuras iniciativas conjuntas.

Por su parte, Juan A. Flores Galarza, presidente de la LBPRC, resaltó la histórica rivalidad deportiva entre dominicanos y puertorriqueños y el orgullo que representa para los peloteros defender los colores de sus respectivos países.

TERCERA EDICIÓN EN CUATRO AÑOS

Esta será la tercera ocasión en cuatro años en que selecciones de estrellas de ambas ligas se enfrenten en un partido de esta naturaleza.

La primera edición se celebró en 2023 en el Estadio Cibao, de Santiago de los Caballeros, mientras que en 2025 el encuentro tuvo como escenario el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

En esta oportunidad, el histórico estadio Hiram Bithorn de San Juan será el escenario de un enfrentamiento que promete reunir a miles de aficionados y celebrar la tradición beisbolera del Caribe.

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