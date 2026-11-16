El ;Mandatario hizo el anuncio este lunes en LA Agenda Semanal en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana será sede de la XII Conferencia Regional Anticorrupción, que reunirá del 1 al 4 de diciembre en Punta Cana a más de 2,000 representantes de 140 países, en reconocimiento a los avances nacionales en transparencia, ética institucional y lucha contra la corrupción.

El anuncio fue realizado este lunes por el presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal, donde destacó que la transparencia permite identificar irregularidades, corregir deficiencias y fortalecer los mecanismos de control del Estado.

AVANCES EN TRANSPARENCIA

«Esta transparencia es fundamental para tener un buen gobierno, corregir lo que está mal, llevar incluso a la justicia cuando hay temas penales y fortalecer también el control», expresó el mandatario.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la selección del país responde a las mejoras registradas en indicadores internacionales sobre percepción de la corrupción, integridad y transparencia presupuestaria.

Atribuyó esos avances a las reformas legales, el fortalecimiento institucional, la creación de una unidad antifraude y de un equipo de recuperación del patrimonio público, así como a la independencia del Ministerio Público.

REFORMAS EN COMPRAS PÚBLICAS

Pimentel informó que las instituciones incorporadas al sistema electrónico de contrataciones aumentaron de 220 en 2020 a unas 670 en la actualidad.

También fueron integrados más de 100 hospitales y cerca de 200 gobiernos locales y distritos municipales.

Destacó que el tiempo promedio de pago a los proveedores del Estado descendió a 22 días, proceso que puede consultarse mediante la plataforma Infopago.

MAYORES OPORTUNIDADES PARA MIPYMES

El funcionario indicó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas elevó del 20 % al 30 % la cuota mínima de compras destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cuya participación alcanza en la actualidad el 38 %.

Asimismo, la cuota para empresas lideradas por mujeres aumentó del 5 % al 10 %, mientras que más de 1.400 cooperativas fueron incorporadas como proveedoras del Estado.

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