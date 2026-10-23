RD registra más de mil muertes neonatales en lo que va de 2026

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– República Dominicana registra 1,292 muertes de recién nacidos menores de 28 días durante 2026, equivalentes al 84 % de las 1,538 defunciones infantiles notificadas hasta la semana epidemiológica 40, según datos del Ministerio de Salud Pública.

El boletín epidemiológico, correspondiente al período del 4 al 10 de octubre, revela que la mayor proporción de los fallecimientos infantiles ocurre durante los primeros 28 días de vida, etapa conocida como período neonatal.

INCREMENTO DE LAS MUERTES INFANTILES

Las estadísticas oficiales indican un ligero aumento respecto al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 1,525 muertes infantiles, para una diferencia de 13 fallecimientos adicionales en el presente año.

Durante la semana epidemiológica 40 se notificaron 32 defunciones infantiles, de las cuales 29 correspondieron a menores de 28 días. El acumulado también incluye seis notificaciones tardías.

DISMINUYEN LAS MUERTES MATERNAS

En contraste con las cifras infantiles, las muertes maternas muestran una reducción. Hasta la semana epidemiológica 40, las autoridades contabilizaron 124 fallecimientos maternos, frente a los 144 registrados durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución aproximada del 14 %.

En la semana analizada se notificaron tres muertes de mujeres de entre 18 y 38 años, procedentes de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago.

AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS), mantiene el seguimiento de las muertes maternas, neonatales e infantiles mediante auditorías clínicas, revisión de las defunciones y monitoreo de la calidad de la atención.

Las medidas incluyen fortalecer los mecanismos de referencia de pacientes, identificar oportunamente los signos de alarma y garantizar la disponibilidad de recursos médicos esenciales, especialmente en los territorios y centros sanitarios con mayor incidencia de fallecimientos.

Salud Pública precisó que los datos son preliminares y podrían variar conforme avancen las investigaciones y los procesos de revisión y validación de los casos.

an/am