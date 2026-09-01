RD refuerza los controles para garantizar mercancías a Haití

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció nuevas medidas para fortalecer el control y la trazabilidad de las mercancías destinadas a Haití, ante las denuncias y cuestionamientos surgidos en los últimos días sobre el tránsito de cargas hacia el vecino país.

Las disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 15 de septiembre e incluyen la obligación de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de antelación, así como un horario límite para la salida de las mercancías.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, informó que las cargas con destino a Haití deberán salir entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Las operaciones que no figuren en las listas correspondientes serán trasladadas para el día siguiente.

Como parte del nuevo esquema de control, cada empresa podrá despachar un máximo de 20 contenedores, mientras que las operaciones consideradas de alto riesgo estarán sujetas a protocolos especiales de vigilancia y custodia.

La DGA también reforzará la supervisión mediante sus áreas de inteligencia, control y seguridad aduanera, además del monitoreo en los principales puntos fronterizos para prevenir desvíos o intentos de comercialización irregular de mercancías dentro del territorio dominicano.

Aduanas defiende cumplimiento de acuerdos internacionales

Arroyo explicó que las mercancías que ingresan al país bajo el régimen de tránsito internacional están sujetas a normas y compromisos establecidos en acuerdos multilaterales suscritos por República Dominicana, entre ellos el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Según la DGA, estos instrumentos garantizan la libertad de tránsito de mercancías entre los países, por lo que la institución no puede impedir el traslado hacia Haití cuando las operaciones cumplen con los requisitos legales.

“La responsabilidad de Aduanas es controlar, supervisar y garantizar la trazabilidad, no impedir una actividad legítima regulada por acuerdos internacionales”, sostuvo el funcionario.

La entidad indicó que las mercancías deben estar debidamente manifestadas desde su origen y contar con un destino claramente identificado.

Tolerancia frente a operaciones irregulares

La DGA advirtió que cualquier mercancía desviada o introducida irregularmente al mercado dominicano será perseguida y sancionada conforme a la legislación vigente.

Asimismo, informó que ha coordinado acciones con administradores fronterizos, áreas operativas y representantes del sector comercial para fortalecer la vigilancia sobre los flujos de mercancías.

Respecto a los registros sanitarios, Aduanas aclaró que las regulaciones sanitarias corresponden a las autoridades competentes de cada país de destino. No obstante, aseguró que mantiene coordinación con las instituciones nacionales responsables de las áreas sanitaria, fitosanitaria y agropecuaria ante cualquier situación que pueda representar riesgos para la salud pública, la producción nacional o el medio ambiente.

La DGA señaló que las nuevas directrices se encuentran en proceso de articulación y serán socializadas con los sectores vinculados al transporte, la logística y el comercio internacional.

Con estas acciones, el organismo busca fortalecer los controles fronterizos, proteger el mercado dominicano y garantizar que el tránsito internacional de mercancías hacia Haití se realice bajo criterios de seguridad, transparencia, legalidad y trazabilidad.

of-am