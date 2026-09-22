BCRD inaugura los XXIX Juegos Interdepartamentales 2026

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SANTO DOMINGO, RD.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) inauguró sus XXIX Juegos Interdepartamentales 2026, dedicados al bicampeón olímpico y mundial Félix Sánchez, en una edición que reúne a más de 2,000 atletas en 18 disciplinas y actividades deportivas.

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, encabezó el acto inaugural, celebrado el viernes 18 de septiembre en el estadio de softbol del Club de Empleados del Banco Central (CEBC), donde destacó el compañerismo, el esfuerzo y la dedicación como valores fundamentales para alcanzar la excelencia.

RECONOCIMIENTO A FÉLIX SÁNCHEZ

Valdez Albizu expresó su satisfacción por dedicar los tradicionales juegos al campeón olímpico de los 400 metros con vallas, a quien definió como una figura de referencia del deporte dominicano.

Destacó además su trayectoria internacional, su ingreso al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y su labor actual como entrenador y mentor de nuevas generaciones de atletas.

Durante la ceremonia, Sánchez recibió una placa de reconocimiento por su trayectoria deportiva y una moneda conmemorativa del 70 aniversario del BCRD.

Al agradecer la distinción, el exatleta exhortó a los bancentralianos a preservar los juegos con orgullo y resaltó el prestigio de la institución y su importancia para el crecimiento y la estabilidad del país.

MÁS DE 2,000 PARTICIPANTES

Valdez Albizu señaló que la dedicatoria forma parte de las iniciativas del CEBC para promover los buenos valores, la convivencia familiar y la práctica deportiva entre los colaboradores del Banco Central.

La presente edición mantiene las disciplinas de la versión anterior, que registró récords de participación y compañerismo, con más de 2,000 competidores.

Sánchez estuvo acompañado por su esposa, la karateca María Dimitrova, quien también fue homenajeada en los Juegos Interdepartamentales de 2019. Con ambas dedicatorias, se convierten en la primera pareja de esposos en recibir este reconocimiento en los juegos del BCRD.

CEREMONIA INAUGURAL

El acto incluyó las palabras de bienvenida de Benigno Alcántara, presidente de la Junta Directiva del CEBC y director Administrativo del BCRD, y el juramento deportivo, a cargo del atleta Melvin Frías.

También se realizó el tradicional desfile de las 29 delegaciones y departamentos, acompañado por la Banda de Música de la Armada Dominicana.

En la ceremonia estuvieron presentes miembros de la Junta Monetaria, funcionarios del sistema financiero y autoridades del Banco Central, entre ellos la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres y el gerente Ervin Novas Bello.

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