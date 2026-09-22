Fedoclubes anuncia XIII Torneo de Baloncesto Femenino 2026

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SANTO DOMINGO, RD.– La Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) anunció la celebración del XIII Torneo de Baloncesto Femenino “No Violencia Contra la Mujer”, que se inaugurará el próximo 29 de septiembre en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El presidente de Fedoclubes, Roberto Ramírez, informó que en la justa participarán nueve equipos: Cañeras de La Romana, Leñeras de Los Mina, Pueblo Nuevo de Villa Duarte, Turistas del Este, Caribes de Sabana Perdida, Laguneras de San Cristóbal, Elite de Yamasá, Dinámicas de Los Alcarrizos y Águilas de Guachupita.

TRES PARTIDOS SIMULTÁNEOS

Ramírez explicó que esta edición contará con una innovación, ya que el día inaugural se disputarán tres partidos de manera simultánea, en escenarios diferentes, a partir de las 4:00 de la tarde.

El dirigente deportivo agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, la empresa Seaboard “Energía Limpia”, el Ministerio de Deportes, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), entidades que, según dijo, han contribuido a la realización del evento.

El viceministro de Deportes Franklin de la Mota destacó el respaldo de Miderec a una competición que promueve el mensaje de prevención de la violencia contra la mujer.

De la Mota señaló que iniciativas de esta naturaleza forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno para promover actividades deportivas y recreativas en las comunidades.

También intervino el viceministro Fernando Teruel, Inmortal del Deporte Dominicano, quien resaltó la importancia de utilizar el deporte como plataforma para difundir mensajes de respeto y convivencia.

RESPALDO AL MOVIMIENTO CLUBÍSTICO

Ángel de la Cruz valoró el trabajo desarrollado por Fedoclubes en favor del movimiento clubístico nacional y destacó la trayectoria de Roberto Ramírez al frente de la organización.

Mientras, Wendy Castillo, representante de Seaboard “Energía Limpia”, agradeció el reconocimiento y reafirmó el compromiso de la empresa con el deporte y las comunidades.

En el encuentro también estuvieron William Cabral Lugo, de Abasado; la diputada Melina Sánchez; Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina; Gilberto de la Cruz, presidente del club Renacer, y Mía Liberato, de Seaboard.

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