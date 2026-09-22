Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►¿Eligio Jáquez enlace de Carolina con seccionales exterior?: Una prestante dama del perremeísmo, con influencia dentro del partido de gobierno, tanto en NY y RD, nos informó: Próximamente Eligio Jáquez, actual vicepresidente del PRM, ex ministro de agricultura, ex cónsul en NY y el mayor avicultor en RD, apoyará en los próximos días a Carolina Mejía para que sea la candidata presidencial de esa entidad en el 2028, y lo hará con toda su estructura, que es amplia a nivel nacional por el buen trato que siempre le ha dado. ¡Ay! Luego, será designado por Carolina como su enlace con las seccionales del exterior, nbos informó. ¿Por qué? Fue cónsul en NY (2020-2024) ¡Uff! Siempre se ha caracterizado en fortalecer el consenso, la cohesión interna y la disciplina entre la militancia en RD y las seccionales del exterior. Siendo cónsul, recuerda la informante, por su capacidad, experiencia, afabilidad y siempre ayudando los “compañeritos” se ganó el respeto y admiración en la circunscripción 1-USA. Inclusive de comunitarios y políticos de la oposición. Fue el “jefe” de la reelección del presidente Abinader en el 2024 para la circunscripción, la más grande de las tres y ganó, incluyendo los 3 diputados. (Circunscripciones 1 = 549,553 (63.62%) del total de votantes en el exterior 863.784. En NY, la mayor plaza electoral, diiicen que entre él y el actual cónsul Jesús -Chú- Vásquez hay una diferencia abismal. Eligio siendo cónsul nombró a medio partido, proclamando a la seccional “déjenme el 1% de los empleados y el partido que administre el resto”. Así fue. Mientras, Chu Vásquez barrio con el 90% de los compañeros que nombró.¡Ay! Un ciudadano en el alto Manhattan preguntó: ¿Y no estaban distanciado Hipólito y Eligio? ¡Bueeeno!

►Abinader entrega pasaporte biométrico para el exterior: El presidente Luis Abinader puso en marcha este domingo en el Consulado de NY el primer pasaporte biométrico para la comunidad dominicana en el exterior. Se entregó el primer documento a la familia Valdéz García, para quedar formalmente dicha entrega en Ultramar. El pasaporte actual seguirá vigente hasta su fecha de expiración, por lo que no es necesario cambiarlo antes de su vencimiento. Entre los beneficios del nuevo documento se encuentran la incorporación de un chip de seguridad de última tecnología; el acceso directo a los autogates (sistemas automatizados de control migratorio) en aeropuertos de la RD, sin necesidad de registro previo; y un seguro de repatriación con cobertura de hasta $9.000 dólares en caso de fallecimiento en el extranjero. En Consulado en NY se confeccionarán los pasaportes destinados a los demás consulados de la RD en EE. UU., Canadá y México. El nuevo documento tendrá un costo de $200 dólares en el exterior, a la taza actual del dólar, equivale a $11.800 pesos dominicanos. Será por 10 años. En RD cuesta $6.700 pesos, unos $113 dólares. La diferencia de precios entre RD y el exterior será de $87 dólares ($5.133 pesos), monto adicional que deberá cubrir el quisqueyano residente en el exterior. Ver precio = https://www.instagram.com/p/DT3SvaAD9lq/?hl=es

►80% PLD-NY apoya a Javier García: Así ha quedado demostrado en reuniones y manifestaciones públicas, en encuentros formales e informales con la militancia y altos dirigentes, tanto en RD como en el exterior, según nos escriben opinólogos, sabiólogos y analistólogos. Ni quito ni pongo: En todo, FJG le lleva ventaja a Gonzalo Castillo; en seguidores, capacidad, visión de futuro, estrategia, conocimiento de la problemática nacional e internacional, experiencia de Estado, trayectoria como fundador del PLD y encuentros continuos con la militancia en RD y el exterior, durante años. Asimismo, presenta un programa de gobierno más incluyente, con propuestas de solución a los problemas del país, entre otras tantas cosas. Para la comunidad dominicana en el exterior, que ni se diga, con planes realizables. En NY, la mayor plaza electoral de ultramar, el 80% de los peledeístas publicó un documento la semana pasada en apoyo a su candidatura y valorando la visita que hiciera la embajadora de EE. UU., Leah Campos, a su oficina. Entre otras cosas, diiicen en NY que el encuentro, pautado para una hora, se extendió por dos horas y media, lo que, según los dirigentes, evidencia el interés de la embajadora por los temas tratados con Javier García, entre ellos su programa de gobierno, su visión sobre RD y EUA, y otros asuntos relevantes. Consideran que la embajadora pudo apreciar que JG ser un hombre preparado, con una visión clara, de futuro, y con planteamientos dirigidos a ampliar las relaciones con EUA, encaminar la RD por la senda del progreso, la seguridad, y fortalecer la democracia dominicana. Sus seguidores sostienen que están dadas todas las condiciones para que FJG gane la consulta interna del PLD y pueda aspirar a la Presidencia del país en 2028. Un ciudadano, en el Alto Manhattan, vociferó: ¿No se sabe cómo es que El Penco aparece ganando en las encuestas? ¡Huuumm!

►Observando el proceso en el PLD: Los mismos sociólogos y opinólogos en NY, en sus escritos, dicen estar observando el proceso del PLD y, en algunos casos, tratando de establecer credibilidad mediante la estrategia de crear las condiciones ideales para generar expectativas antes de realizar una acción contundente. ¿Capú y no te abajes? ¡Huuumm! Dicen que es extraño que Gonzalo Castillo apareciera recientemente en una encuesta con un 48,3 %. Su ambivalencia en el PLD es muy cuestionable: 1) No quiso participar en un debate presidencial antes de las elecciones de 2020, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). 2) En octubre de 2021 dijo: «No aspiro a la Presidencia para dar paso a otros precandidatos del PLD». 3) En octubre de 2022 proclamó: «Me retiro de la contienda presidencial y pido no ser considerado por el PLD». 4) En octubre de 2024, Gonzalo declinó seguir formando parte del Comité Político. 5) En agosto de 2025, la prensa nacional destacó: «Gonzalo Castillo descarta aspiraciones presidenciales por ahora, pero no cierra la puerta al futuro», y aseguró que el partido respaldará a quien logre mayor aceptación. 6) El 3 de febrero de 2026, la Comisión de Protocolo del PLD, al trazar la ruta interna para los aspirantes presidenciales, lo dejó fuera de la lista, ya que él no había manifestado públicamente su intención de postularse. 7) El 22 de febrero de 2026, Gonzalo regresó como aspirante presidencial. Ahora se publica, el 15-09-2026, que tres de los aspirantes (Luis de León, Charlie Mariotti y Mario Bruno) retiraron sus postulaciones para respaldarlo. Eso se veía venir. Ver = https://elnacional.com.do/politica/gonzalo-castillo-concentra-respaldo-en-el-pld-tras-adhesion-de-tres-exaspirantes-presidenciales_580961.html La intención era crear un impacto, pero la llamada jugada política no ha sido asimilada por los peledeístas ni por el pueblo. Más recientemente, una diputada del PRM propone la fórmula “Carolina-Gonzalo”. Ver = https://elnacional.com.do/politica/carolina-mejia-gonzalo-castillo-boleta-electoral-propuesta-diputada-prm_581086.html. Entérate NY, con informes sobre la situación, publicó: “Hay intereses políticos en RD por la fórmula: una mujer y un hombre para 2028” (lunes, 25 de mayo de 2026).

►Triunfalismo: El encuentro anunciado entre los seguidores de David Collado en El Bronx se efectuó el pasado fin de semana en el Grand Slam Banquet Hall. Vinieron perremeístas de varios estados con sus viático$. ¡Uff! El acto estuvo full, según nos informó “una compañera”. Los que vinieron de otros estados se quedaron parados porque los organizadores sentaron a los “compañeritos de NY primero”. ¿Descortesía? Muchos no quedaron conformes. Hablaron John Sánchez, que organizó muy mal el evento, diiicen. Luego intervinieron los diputados Ignacio Aracena, Amado Díaz y Ciriolo Moronta; el presidente de la seccional PRM-NY y cónsul en Trinidad y Tobago, distante a 3,556 kilómetros de la Gran Manzana; Cristian Castro, funcionario de Proyectos y Programas Estratégicos de la Presidencia (Propeep); Luis Emilio Ducasse, gestor comercial y cultural del Centro de Exportación e Inversión de la RD (ProDominicana); y Junior Peralta, alcalde de Nagua y coordinador nacional del proyecto. Este último expresó a los asistentes: “David Collado tiene un 70% a su favor entre los demás aspirantes presidenciales, según encuesta del Centro Económico del Cibao (CEC)”. De ahí salieron todos con un triunfalismo que llevó a muchos a comenzar a hacer planes, porque se dan como ganadores de la convención y de la Presidencia del país. ¡Ah! No aceptaron que la prensa estuviera presente, pero esta columna adelantó que tendría una observadora (“compañera”) en el lugar, y así fue.

►Que retiren $$$ a partidos RD: Dominicanos residentes en el Alto Manhattan, con derecho al voto, se muestran de acuerdo con que a los partidos que no alcancen, no el 1%, sino el 2% de los votos generales, se les retiren las asignaciones económicas que por ley les corresponden, pero que conserven su personería jurídica para continuar operando con recursos propios, en beneficio del sistema democrático dominicano. Entienden que, si lograron su reconocimiento sin recursos del Estado, también pueden continuar sus actividades con fondos propios hasta alcanzar ese 2 % en cada proceso electoral. Desde el inicio del financiamiento público en 1998, la JCE ha entregado más de 28,700 millones de pesos a los partidos políticos dominicanos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó la semana pasada el fallo sobre una demanda que busca anular la personería jurídica de 33 partidos minoritarios en la RD que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024. El Proyecto Visión Nación y el Dr. José Christopher Ramírez solicitan la anulación de esos reconocimientos, invocando la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Un ciudadano en El Bronx vociferó: «Vamos a sacrificarnos, porque hay demasiados partidos que solo viven del bla, bla, bla». ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Rafael Díaz, oriundo de Santiago de los Caballeros, con más de 30 años en NYC, es un ejemplo a seguir entre sus connacionales en la Gran Manzana. Dedicado a la producción de programas televisivos, (fílmicas de bodas, cumpleaños, eventos políticos, comunitarios y deportivos, entre otros). Su norte es servirles a los diferentes sectores quisqueyanos en USA, desde su plataforma televisiva por Youtube, Facebook, Instagram, y retransmitidos por varios canales de TV en RD. Además, “Revista de Noticias”, de lunes a viernes por TV Quisqueya y Galaxia TV para toda la región del Cibao. Los contenidos de ambos programas llegan a cientos de miles de quisqueyanos entre El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, Yonkers, entre otras ciudades aledañas y en la RD. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Rafael, usted es un valor dominicano en NY».

►Servicio comunitario: Si vives en ciertos edificios de NYCHA, Big Apple Connect puede cubrir el internet del hogar, router, módem y servicio básico de televisión. Incluso algunos clientes existentes de Spectrum y Optimum pueden ver su factura reducida hasta $0. Si su edificio participa, llame gratis con NYC311 marcando 311.

► Cultura General: Las Torres Gemelas (World Trade Center) durante tres decadas definieron el perfil del Bajo Manhattan. Con 1.362 pies en 110 pisos. En días de fuertes vientos las torres podías oscilan casi 30 cm de lado a lado. Tenían 43.600 ventanas y 198 ascensores. Albergaban 50 mil trabajadores y 80 mil turistas las visitaban a diario. La nueva torre abrió en 2014, con algura simbólica de 1.776 pies en 104 pisos, convirtiéndose en el edificio más alto del emisferio occidental

►Salud: Cáncer de colon: El síntoma silencioso que muchos ignoran cuando van al baño.

Un signo en las heces puede ser una señal de cáncer colorrectal, aunque también puede deberse a hemorroides u otras causas restar. Atención a ciertos cambios, a la hora de ir al baño, es esencial para detectar tempranamente posibles problemas de salud que requieren atención médica inmediata.

►Cita: “Los hombres públicos a veces quisiéramos que siempre se dijera solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así, estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión” (Eligio Jáquez-cónsul en NY. Abril 2021).

►Dólar y Euro hasta este domingo 20: Compra del dólar = $58.50 y venta = $59.35; Compra euro = $66.01 y venta = $67.72

►Precios combustibles: Del 19 al 25 de septiembre: Gasolina Premium = $350.10 Gasolina Regular = $315.50; Gasoil Optimo = $302.10; Gasoil Regular = $267.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com