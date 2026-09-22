FLORIDA: Dominicano entre 22 migrantes interceptados en embarcación

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FLORIDA.- Un dominicano figura entre los 22 inmigrantes indocumentados detenidos por autoridades estadounidenses en una embarcación fuera interceptada frente a la costa de Florida, cerca de Angelfish Creek.

La intercepción ocurrió la madrugada del martes 15 de septiembre, cuando una aeronave de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectó una embarcación sospechosa durante una patrulla de la denominada Operación Vigilant Sentry.

Según informó el CBP, agentes de Interdicción Marítima de las unidades de Miami y Key Largo coordinaron con la Guardia Costera estadounidense para detener la embarcación, de unos 27 pies de eslora y con cabina.

A bordo viajaban 22 inmigrantes indocumentados de distintas nacionalidades: ocho ecuatorianos, 13 chinos y un dominicano. Durante el operativo también fue detenido un ciudadano cubano señalado como presunto contrabandista.

Tras la interceptación, los ocupantes fueron trasladados al guardacostas Pablo Valent, donde quedaron bajo procesamiento de las autoridades. La embarcación fue incautada.

«Intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por mar es extremadamente peligroso y no pasará desapercibido», declaró Andrés Blanco, director ejecutivo de la Región Sureste de Operaciones Aéreas y Marítimas.

Blanco señaló que la operación demuestra la coordinación entre agencias para interceptar a organizaciones dedicadas al tráfico de personas antes de que los viajes pongan en peligro más vidas.

«Quienes intenten estos peligrosos viajes se enfrentan al arresto, el enjuiciamiento, la deportación y la posibilidad muy real de perder la vida en el mar», agregó.

Por su parte, la teniente Corryn Ulrich, comandante del Pablo Valent, destacó el trabajo conjunto entre las agencias federales.

«La frontera estadounidense se mantiene segura gracias a equipos altamente capacitados y a la coordinación interinstitucional», afirmó.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la identidad del ciudadano dominicano ni sobre el proceso que enfrentará.