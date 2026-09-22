Una metáfora: Escudo de Las Américas, E.I.R.L.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Las siglas E.I.R.L. Significa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; es decir, lo que en el comercio conocemos como un “negocio de único dueño”. Se trata de una empresa unipersonal, cuyo titular administra el negocio y responde por sus obligaciones conforme al régimen legal que la regula. Aquí, es utilizada principalmente por pequeños y medianos empresarios, de conformidad con la Ley núm. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

Recientemente, en el estado de Florida, Estados Unidos, específicamente en Miami, se reunió el denominado “Escudo de las Américas”, conocido también a partir de la firma de la Carta de Doral. El encuentro, celebrado el 7 de marzo de 2026, reunió a dirigentes de países del continente y dio paso a una coalición orientada a coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales. La estructura resultante involucra a 17 países.

Pero hagamos un ejercicio de imaginación y convirtamos esa coalición en una empresa: “Escudo de Las Américas, E.I.R.L.”La asamblea para la constitución de esta empresa fue presidida, metafóricamente, por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien habría llevado previamente los puntos que deberían ser aprobados para establecer sus estatutos.

Entre sus reglas, se establece evitar competencias y limitar determinadas relaciones comerciales y estratégicas, particularmente con China y Rusia. También quedarían fuera otros países considerados competidores o adversarios de los intereses de Washington, entre ellos Irán y Cuba. Siguiendo con nuestra metáfora empresarial, proclamará como gerente general al exitoso empresario Donald J. Trump, quien dirigiría la compañía como si se tratara de un negocio de único dueño.

Y aquí comienza lo interesante de la comparación.

Al ser una E.I.R.L., no necesitaría un consejo directivo integrado por múltiples propietarios que disputen el control de la empresa. Las decisiones fundamentales quedarían concentradas en el gerente-propietario. Él administra, dirige, controla y determina el rumbo del negocio.

Traslademos ahora esa lógica empresarial al “Escudo de las Américas”.

Los países que lo integran conservarán sus banderas, sus presidentes, sus congresos y sus constituciones; pero, dentro de nuestra metáfora, podrían terminar funcionando como socios cuya capacidad de decisión quedaría condicionada por las reglas establecidas por la gerencia.

Las constituciones de los países miembros seguirán siendo sus normas fundamentales, pero ¿hasta dónde podría llegar el compromiso adquirido cuando las decisiones de la coalición entren en conflicto con los intereses nacionales de alguno de sus integrantes? Ahí aparece la verdadera esencia de esta metáfora.

En una empresa de único dueño, quien aporta su capital participa del negocio bajo unas reglas previamente establecidas. Pero si trasladamos esa estructura al ámbito de las relaciones internacionales, los “activos” ya no serían edificios, mercancías o cuentas bancarias: serían territorio, recursos naturales, posiciones geopolíticas, cooperación militar, información estratégica y capacidad de decisión soberana; entonces, los países participantes, podrían parecerse a empleados, trabajadores o colaboradores de una empresa cuyo gerente establece las directrices generales.

Y surge otra pregunta todavía más importante: ¿quién decide cuando los intereses del gerente no coinciden con los intereses de los socios? Porque una cosa es formar parte de una alianza para combatir el crimen organizado y otra muy diferente es que esa alianza termina condicionando la libertad de cada Estado para determinar sus relaciones económicas, políticas y estratégicas.

La metáfora de la “E.I.R.L.” nos lleva, finalmente, a una pregunta que no debería pasar inadvertida: ¿estamos ante una verdadera asociación de países soberanos que cooperan en defensa de intereses comunes, o ante una estructura en la que algunos aportan sus recursos mientras otro pretende conservar el control de la gerencia?

En una empresa de único dueño, la última palabra pertenece al propietario. Pero en una comunidad de Estados soberanos, la última palabra debería pertenecer a cada nación y a sus ciudadanos. Porque los países no son sucursales, los presidentes no son empleados y la soberanía no puede convertirse en una acción negociable dentro de una empresa llamada “Escudo de Las Américas, E.I.R.L.”

Y si algún día la metáfora dejará de ser metáfora, entonces ya no estaríamos hablando de una empresa: estaríamos hablando del precio de nuestra soberanía.

JPM