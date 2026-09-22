Veinte equipos verán acción en torneo Rubén Pimentel softbol

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SANTO DOMINGO, RD.– Veinte equipos disputarán desde este martes la Copa Amistad, Armonía y Confraternidad 2026, correspondiente al torneo Rubén Pimentel del Distrito Nacional, categoría Júnior BB de equipos de ligas, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (ASADINA).

La jornada inaugural contempla el enfrentamiento entre Reds Kings y Los Bandidos que Cocinan, en una serie al mejor de tres partidos, con partidos programados a partir de las 6:45 de la tarde.

El presidente de la ASADINA, Apolinar Durán, informó que el certamen forma parte del calendario competitivo de la entidad y se desarrolla bajo el lema Copa Amistad, Armonía y Confraternidad 2026.

LOS GRUPOS

Los equipos fueron distribuidos en siete grupos, con tres conjuntos en seis de ellos y dos en el Grupo G. La primera fase determinará las posiciones y los clasificados a las siguientes etapas.

El Grupo A está integrado por Liga Demolición, Bulldogs y Laboratorio Almont; el B, por Team Peña Gómez, Team La Liguilla, Cristo Rey y Fory-Boyz; y el C, por Los Ingenieros, Dintel y Manoguayabo City.

En el Grupo D figuran Cementera Team, Chivitos de Bella Vista y Team 40 For Live Softball. El E lo conforman Team Máquina, Guay Mi Mai y Team Rulay, mientras el F reúne a Los Evaristos, Los Menores de la Yuca y Rockies-A.

CALENDARIO

El jueves 24 continuará la acción del Grupo B en La Farándula; el viernes 25 jugará el Grupo D en Puerto Isabela/Cayayo, mientras que el sábado 26 competirán los grupos E y F en Play El Suriel y Loyola, respectivamente.

El domingo 27 corresponderá al Grupo C, también en La Farándula.

Concluida la fase de grupos comenzarán las series de clasificación y el wild card. Para el lunes 28 está previsto el enfrentamiento entre el segundo y tercer clasificados, mientras el primero tendrá bye.

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