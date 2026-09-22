WASHINGTON: Espaillat recibe el Legacy Award del CHCI

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WASHINGTON.- El congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), recibió el Legacy Award (Premio al Legado) durante la conferencia legislativa y gala anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), celebradas la semana pasada en Washington D.C.

«Como el primer domínico-estadounidense y el primer inmigrante que fue indocumentado en ser elegido para servir en el Congreso, siempre he sabido que, al cruzar estas puertas, llevaba conmigo mucho más que mi propio nombre. Siempre se trató, ante todo, de las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos aquellos que habrían de seguir mis pasos», dijo Espaillat al recibir el galardón.

«Me siento orgulloso de mi trabajo en el Congreso y del impacto continuo que este tiene en nuestra comunidad y en la nación. Guardo estos momentos con gran aprecio y estaré eternamente agradecido. Agradezco al CHCI este enorme honor al reconocer mi trayectoria de servicio público y mi compromiso de servir», agregó.

El Premio al Legado es uno de los máximos reconocimientos que otorga el CHCI a líderes que han dejado una huella significativa en la representación y el avance de la comunidad latina en Estados Unidos.

Espaillat, representante por el distrito 13 de Nueva York, se convirtió en 2016 en el primer dominicano-estadounidense elegido al Congreso de EE.UU.