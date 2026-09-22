Comerciante dominicano en NY dice crisis golpea a la diáspora

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por DIANA SANCHEZ

NUEVA YORK.- Un comerciante dominicano con 18 años residiendo en Nueva York aseguró que la situación económica está afectando el bolsillo de la comunidad dominicana, al punto de que muchos clientes han reducido sus gastos y buscan artículos cada vez más baratos.

Dedicado a la venta de ropa, explicó que ha tenido que adaptar los precios de su negocio a la capacidad de compra de sus clientes, ofreciendo mercancías principalmente entre 5 y 10 dólares.

«Yo vendo ropa, tengo tienda y todo lo mío está a cinco y diez dólares, porque la gente no quiere pagar más de ahí. Cuando tú le mencionas 20 dólares, coge miedo», expresó.

Aseguró que detrás de esa realidad está el esfuerzo de muchos dominicanos que trabajan en Estados Unidos mientras mantienen compromisos económicos con sus familiares en República Dominicana.

«Nosotros dependemos para mandarle allá a nuestra familia», señaló.

El comerciante, que asegura visitar el país cada dos o tres meses, dijo observar dificultades económicas en la isla y reclamó mayor atención a servicios básicos como la electricidad y el agua.

Al ser cuestionado sobre el Gobierno dominicano, expresó una valoración crítica de la actual administración y comparó negativamente, desde su perspectiva, la situación actual con años anteriores.

Pese a las dificultades, destacó el esfuerzo de la diáspora.

«Estamos aquí trabajando todos los días, representando la diáspora dominicana, trabajando dignamente», manifestó.