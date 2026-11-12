RD recibirá a 11 países en el Premundial Panam de Béisbol

Sus organizadores dicen que el torneo será clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol

SANTO DOMINGO.– República Dominicana será sede del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, que reunirá a 12 selecciones del continente del 20 al 27 de noviembre en el complejo deportivo IPL Academy, ubicado en el municipio de Guerra.

El torneo será clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), programada para 2027 en China Taipéi.

En la competencia participarán Estados Unidos, Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Curazao, Argentina, Puerto Rico, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

PRESENTAN DETALLES DEL CAMPEONATO

Los detalles fueron ofrecidos este miércoles durante una rueda de prensa en el Ministerio de Deportes, encabezada por Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM); Kelvin Cruz, ministro de Deportes, y Nelson Cruz, gerente general de la selección dominicana que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Núñez destacó que el país cuenta con experiencia en la organización de eventos internacionales y aseguró que trabajan junto a la WBSC Américas y la Copabe para garantizar un campeonato de alto nivel.

De su lado, Kelvin Cruz reafirmó el respaldo del Gobierno al evento y resaltó su impacto en el turismo deportivo, la economía y la proyección internacional del país.

Nelson Cruz señaló que la participación dominicana en todas las categorías fortalece el futuro del béisbol nacional y abre oportunidades para las nuevas generaciones.

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