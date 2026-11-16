La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, conversó con periodistas en El Salvador.

SAN SALVADOR. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reiteró el respaldo del Gobierno dominicano a los esfuerzos internacionales dirigidos a recuperar la seguridad y fortalecer las instituciones de Haití.

Lo hizo durante su participación en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, celebrada en San Salvador, El Salvador.

Peña destacó la colaboración de República Dominicana con El Salvador mediante apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños que participan en operaciones contra organizaciones criminales en territorio haitiano.

COOPERACIÓN REGIONAL Y CRISIS HAITIANA

La vicemandataria sostuvo que la crisis de Haití requiere acciones conjuntas y una respuesta internacional inmediata para impedir un mayor deterioro de la seguridad y las instituciones.

Asimismo, planteó la necesidad de impulsar un modelo de gobernanza basado en el consenso y la cooperación regional, que permita aprovechar las experiencias de cada país, respetando sus particularidades y soberanía.

Peña también vinculó la recuperación de la seguridad con el ejercicio efectivo de las libertades y los derechos ciudadanos, al señalar que la libertad comienza con la posibilidad de caminar tranquilamente por las calles, trabajar y criar a los hijos en un ambiente seguro.

EL SALVADOR DEFIENDE SU POLÍTICA DE SEGURIDAD

En el encuentro participó el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien defendió la estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, incluido el Plan Control Territorial, compuesto por siete etapas.

Explicó que El Salvador se encuentra en la sexta fase, denominada integración, cuyo propósito es reconstruir el tejido social afectado por las pandillas.

Ulloa defendió el uso legítimo de la fuerza del Estado para recuperar territorios bajo control de organizaciones criminales y aseguró que su Gobierno considera próxima la conclusión de la etapa de confrontación directa.

La conferencia reunió a representantes de República Dominicana, El Salvador y otros sectores vinculados a la cooperación internacional para abordar la violencia, la seguridad regional y la crisis institucional haitiana.

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