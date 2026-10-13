RD proyecta ampliar generación y almacenamiento electricidad

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Santo Domingo, 13 oct (Prensa Latina) .- República Dominicana prepara cuatro procesos para ampliar la capacidad de generación eléctrica e incorporar sistemas de almacenamiento de energía, incluida la contratación de nuevas centrales térmicas, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas.

El ministro del sector, Joel Santos, explicó que dos de los procesos estarán vinculados al almacenamiento en baterías y los otros dos a la generación térmica, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Uno de los proyectos prevé incorporar 200 megavatios (MW) de respaldo durante cuatro horas en parques de energías renovables existentes. El segundo contempla instalaciones que cuentan con concesión definitiva y cuya capacidad de generación se sitúa entre 600 y 900 MW, con almacenamiento equivalente al 50 por ciento de esa potencia durante el mismo período.

En cuanto a la generación térmica, una de las iniciativas se dirigirá a centrales existentes, mientras que la otra permitirá contratar una o varias plantas para cubrir el aumento de la demanda eléctrica después de 2032.

Santos señaló que el país necesita no solo aumentar su capacidad de generación, sino también desarrollar un sistema eléctrico más flexible y resistente ante las necesidades futuras del suministro.

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