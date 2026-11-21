Santos informó este viernes que a finales de noviembre entrará en operación el primer proyecto de almacenamiento mediante baterías.

SANTO DOMINGO.– La República Dominicana prevé alcanzar al menos 800 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento de energía en baterías antes de 2028, como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional y garantizar un suministro más confiable.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que a finales de noviembre entrará en operación el primer proyecto de almacenamiento mediante baterías, con una capacidad de 47 MW, que será incorporado al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

NUEVAS INSTALACIONES

El funcionario adelantó que antes de finalizar 2026 comenzarán a operar otras dos instalaciones, mientras que durante 2027 continuará la incorporación de nuevos sistemas, hasta alcanzar la capacidad proyectada.

Explicó que esta tecnología permitirá almacenar electricidad para utilizarla durante los períodos de mayor demanda, especialmente entre las 7:00 y las 11:00 de la noche, contribuyendo a reducir las fluctuaciones y mejorar la estabilidad del servicio.

CRECIMIENTO DE LAS RENOVABLES

Santos destacó que el almacenamiento energético adquiere mayor importancia ante la diversificación de la matriz eléctrica dominicana y el crecimiento de las fuentes renovables, que actualmente representan alrededor del 27 % de la generación nacional.

Indicó que estos sistemas permitirán aprovechar mejor la energía producida por fuentes renovables y disponer de reservas para responder a las necesidades del sistema en horarios de mayor consumo.

INVERSIÓN EN REDES ELÉCTRICAS

El ministro consideró que la expansión del almacenamiento debe estar acompañada de mejoras en las redes de transmisión y distribución para responder a las nuevas exigencias del sector eléctrico.

En ese sentido, informó que el Gobierno proyecta inversiones de aproximadamente 750 millones de dólares durante 2027 y 2028 para ampliar y optimizar la infraestructura de despacho de electricidad.

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