RD plantea 5 acciones para más cooperación entre EU y el Caribe

El Canciller dominicano durante su participación en el diálogo "Estados Unidos-Caribe", en Washington.

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WASHINGTON– El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, propuso cinco líneas de acción para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y los países del Caribe, durante el Diálogo Estados Unidos-Caribe, celebrado en la sede del Departamento de Estado estadounidense.

Las iniciativas buscan impulsar proyectos de seguridad energética, atraer inversiones, proteger infraestructuras estratégicas, mejorar la respuesta ante desastres y emergencias sanitarias, y combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de armas.

SEGURIDAD, ENERGÍA E INVERSIÓN

El encuentro fue convocado para ampliar la cooperación regional en seguridad, energía, crecimiento económico e infraestructura. Bisonó estuvo acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo.

La reunión contó con representantes de gobiernos caribeños y autoridades estadounidenses, entre ellas el subsecretario de Estado Christopher Landau y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

La participación del canciller forma parte de su agenda oficial en Washington, del 14 al 17 de octubre, que incluye encuentros con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

AGENDA OFICIAL EN CANADÁ

Posteriormente, Bisonó viajará a Canadá para desarrollar una agenda de trabajo en Ottawa y Toronto, enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar las oportunidades de comercio, inversión y cooperación económica.

En Ottawa, sostendrá una reunión bilateral y un almuerzo de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, además de encuentros en el Parlamento y reuniones con sectores vinculados al comercio y la inversión.

En Toronto, se reunirá con representantes empresariales y financieros, visitará las instalaciones de Bombardier y encabezará la apertura oficial de una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

También tiene previsto reunirse con el primer ministro de Ontario y participar como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026, donde presentará las oportunidades de inversión que ofrece la República Dominicana.

La Cancillería busca consolidar alianzas estratégicas y traducir la política exterior en mayor cooperación, seguridad y desarrollo económico para el país.

an/am