SANTO DOMINGO.- La República Dominicana ocupa, junto a Colombia, el 6to lugar entre los países de América Latina con más transparencia, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional.

Ambos países obtuvieron 37 puntos sobre 100, una puntuación que los coloca por encima de 15 naciones de la región y por debajo de Uruguay (73 puntos), Chile (63), Costa Rica (56), Guyana (40) y Cuba (40).

UN AVANCE QUE LA REGIÓN NO LOGRÓ

El dato cobra mayor relevancia porque América Latina, en su conjunto, no avanzó. La región promedió apenas 42 puntos sobre 100 y 12 de los 33 países del continente han empeorado desde 2012.

En ese contexto de estancamiento, República Dominicana y Guyana fueron los únicos dos países que lograron mejorar de forma significativa, según el informe publicado el 10 de febrero de 2026.

Para República Dominicana, los 37 puntos representan un punto más que en 2024 y un avance sostenido desde los 28 puntos que tenía en 2019. A nivel mundial, el país se ubicó en el puesto 99 de 182 naciones evaluadas, entrando por primera vez al grupo de los primeros 100.

LOS QUE ESTÁN POR DEBAJO

Por debajo de República Dominicana y Colombia quedaron Argentina con 36 puntos, Brasil con 35, Ecuador con 33, Panamá con 33, El Salvador con 32, Perú con 30, Bolivia con 28, México con 27, Guatemala con 26, Paraguay con 24, Honduras con 22, Haití con 16, Nicaragua con 14 y Venezuela con 10.

Venezuela, además, quedó como el tercer país con peor percepción de corrupción en todo el mundo, solo por encima de Somalia y Sudán del Sur, ambos con 9 puntos.

El informe advierte, sin embargo, que incluso los mejor valorados, como Uruguay y Costa Rica, enfrentan la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado.

QUÉ SIGNIFICA EL 6TO LUGAR

Ocupar el 6to lugar junto a Colombia no significa que el problema esté resuelto. Con 37 de 100 puntos, la corrupción sigue percibiéndose como un problema grave en el país.

Lo que sí significa es que República Dominicana ya no está en el grupo de los peores de la región, como ocurría hace unos años, sino en el grupo de los que avanzan, en un continente donde la mayoría se estanca o retrocede.

El IPC mide la percepción de la corrupción en el sector público, según expertos y ejecutivos de negocios, en una escala de 0, que es mucha corrupción, a 100, que es muy baja corrupción.

Fuentes: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado el 10 de febrero de 2026. Reporte regional para las Américas de Transparencia Internacional.

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