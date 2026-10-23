RD inaugura pabellón en Expo Mundial de Islas Yeosu 2026

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YEOSU, República de Corea.- La República Dominicana, a través de su Embajada en Corea, inauguró un pabellón en la Expo Mundial de Islas Yeosu 2026, una exposición internacional que prevé recibir a más de tres millones de visitantes y que constituye una plataforma para promover la cultura, los atractivos turísticos y la oferta exportable del país, así como para identificar nuevas oportunidades de comercio e inversión.

La participación dominicana forma parte de los esfuerzos de la misión diplomática para fortalecer la presencia del país en el mercado coreano, en consonancia con la estrategia de diplomacia económica orientada a proyectar las ventajas competitivas de la República Dominicana y ampliar sus vínculos comerciales con socios internacionales.

La embajadora dominicana en Corea, Angie Shakira Martínez Tejera, encabezó la inauguración del pabellón junto al secretario general del Comité Organizador de la exposición, Kim Jong-ki, y el director de Planificación, Cho Hyung-geun.

«Nuestra participación busca traducir esta promoción en oportunidades concretas de comercio e inversión, acercándonos a potenciales compradores, distribuidores y empresarios interesados en establecer vínculos con nuestro país», expresó Martínez.

El secretario general del Comité Organizador valoró la presencia dominicana en esta primera edición, mientras que el director de Planificación destacó el trabajo de coordinación desarrollado con la Embajada y el aporte del pabellón al integrar cultura, turismo y oportunidades comerciales.

MUESTRA DE LA CULTURA DOMINICANA

Los asistentes disfrutaron de una muestra de las tradiciones dominicanas, que incluyó un desfile con personajes del carnaval, encabezado por el Diablo Cojuelo, así como actividades de merengue y bachata que propiciaron la interacción con el público coreano e internacional.

Bajo el concepto «República Dominicana lo tiene todo», el pabellón presenta una muestra de la identidad dominicana que integra sus atractivos naturales, patrimonio histórico, gastronomía, música y tradiciones con las oportunidades que ofrece el país como destino turístico y de inversión, así como plataforma de conexión comercial con el Caribe y las Américas.

OFERTA EXPORTABLE Y TURÍSTICA

La exhibición incluye productos representativos de la oferta exportable dominicana, como café, cacao, ron y cigarros, además de joyería en larimar, artesanías, muñecas sin rostro y réplicas de cemíes taínos. También incorpora materiales audiovisuales e informativos del Ministerio de Turismo y ProDominicana, orientados a dar a conocer las oportunidades de negocios, comercio e inversión.

El béisbol ocupa un espacio destacado dentro del pabellón como expresión de los vínculos culturales y deportivos entre la República Dominicana y Corea, mediante la exhibición de artículos deportivos, pelotas autografiadas e imágenes de jugadores dominicanos que han sobresalido en el béisbol profesional coreano y en las Grandes Ligas.

DISEÑO Y COORDINACIÓN

La conceptualización y el diseño del espacio estuvieron a cargo de la embajadora Angie Shakira Martínez Tejera y la funcionaria Natalia Sosa Pinedo, con el apoyo del equipo de la misión diplomática, que trabajó en la preparación de la participación dominicana.

Con esta iniciativa, la República Dominicana continúa fortaleciendo sus relaciones con la República de Corea, promoviendo su identidad cultural y posicionando su oferta exportable, turística y de inversión ante nuevos públicos y potenciales socios comerciales.

jt-am