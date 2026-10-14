RD firma acuerdo en California sobre industria semiconductores

El acuerdo fue firmado este miércoles en San Francisco, California, por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón y Shari Liss, vicepresidenta de Desarrollo Laboral Global e Iniciativas de SEMI.

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SAN FRANCISCO, California.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, firmó un acuerdo con la Fundación SEMI para impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana, mediante la formación de talento humano y la creación de condiciones favorables para atraer inversiones.

El memorándum de colaboración fue suscrito durante SEMICON West 2026, celebrado en San Francisco, California, con la participación de una delegación público-privada dominicana. Por SEMI firmó Shari Liss, vicepresidenta de Desarrollo Laboral Global e Iniciativas.

Sanz Lovatón afirmó que el desarrollo de esta industria constituye una prioridad gubernamental desde la promulgación del decreto 324-24 y el lanzamiento, en 2025, de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS).

FORTALECER COOPERACION ENTRE GOBIERNO E INSTITUCIONES

El acuerdo contempla identificar las necesidades e intereses de las empresas vinculadas a SEMI y promover políticas que faciliten sus operaciones en el país.

También busca fortalecer la cooperación entre el Gobierno, las instituciones académicas, el sector industrial y las organizaciones laborales para formar profesionales cualificados, respaldar las inversiones y contribuir a la resiliencia de la cadena de suministro.

A través de la Fundación SEMI, se impulsarán el intercambio de conocimientos, las mejores prácticas y la cooperación entre empresas emergentes de distintos países.

APUESTA POR UN CENTRO TECNOLÓGICO REGIONAL

La iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para insertar al país en la industria global de semiconductores, aprovechando los procesos ATP como una oportunidad para diversificar su modelo productivo y avanzar hacia su posicionamiento como centro tecnológico regional.

SEMICON West 2026 se celebra del 13 al 15 de octubre en San Francisco y reúne a empresas, investigadores, ingenieros y responsables de políticas públicas para abordar los avances en inteligencia artificial, fabricación inteligente, encapsulado avanzado, sostenibilidad y formación de talento especializado.

an/am