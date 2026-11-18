SANTO DOMINGO.- República Dominicana vive hoy una paradoja en materia de seguridad. Por un lado, registra una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina y el Caribe. Por otro, sus ciudadanos siguen percibiendo altos niveles de criminalidad, marcados por los robos, los atracos y la inseguridad en las calles.

Los datos más recientes confirman esa doble realidad.

Según el Balance de InSight Crime de homicidios en 2025, República Dominicana cerró ese año con una tasa de 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de toda América.

La cifra está muy por debajo del promedio regional, que ronda los 17.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, el país registra menos de la mitad de la violencia letal que el promedio de América Latina y el Caribe.

La tendencia se ha mantenido en 2026. Según el reporte No. 174 de la Fuerza de Tarea Conjunta, al corte del 13 de noviembre la tasa acumulada descendió a 7.27 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una disminución sostenida de 44.9% en comparación con el índice de 13.20 registrado en 2022.

El informe oficial indica además una reducción interanual de 16.8% respecto a igual período de 2025, cuando el indicador se ubicaba en 8.74 por cada 100,000 personas.

En el desglose territorial, 30 de las 35 demarcaciones monitoreadas en el país, equivalentes al 85.7%, lograron posicionar sus tasas en un solo dígito, por debajo de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

POR DEBAJO DE SUS VECINOS

La comparación con el resto de la región, también con datos recopilados por InSight Crime, deja a República Dominicana en una posición favorable.

Haití, el vecino con el que comparte la isla, encabeza la lista regional con 68 homicidios por cada 100,000 habitantes, con más de 8,100 asesinatos registrados hasta noviembre de 2025, lo que lo convierte en el país más violento de la región.

Le siguen Islas Turcas y Caicos con 57.6, Ecuador con 50.9, San Vicente y las Granadinas con 40, Santa Lucía con 38.9 y Trinidad y Tobago con 27.

En el grupo intermedio se encuentran Colombia con 25.8, Jamaica con 23.7, Honduras con 23.2, Belice con 21.8, Bahamas con 20.6 y Brasil con 19.2.

Más cerca, pero todavía por encima de República Dominicana, están Costa Rica con 16.8, México con 15.4, Puerto Rico con 14.5 y Panamá con 12.9.

Por debajo del país solo quedan Perú con 6.5, Paraguay con 6.1, Chile con 5.4, Argentina con 3.7 y El Salvador con 1.3.

Con esos resultados, el Gobierno dominicano ha señalado que el país se sitúa como el segundo más seguro de América Central y el Caribe, solo por detrás de El Salvador, y por debajo del promedio regional de América Latina.

LA PERCEPCIÓN NO ACOMPAÑA AL DATO

Si se mide por percepción ciudadana, la historia cambia.

Según el Índice de Criminalidad de Numbeo, que no es una estadística oficial sino una encuesta abierta en internet sobre percepción ciudadana, Santo Domingo registra un índice de 66.85, con un índice de seguridad de apenas 33.15.

Ese nivel de percepción coloca a la capital dominicana en un rango similar al de Bogotá, con 66.67, Ciudad de México, con 66.14, y San Juan de Puerto Rico, con 66.77, y por encima de Santiago de Chile, con 64.11.

También la ubica por debajo de las ciudades con peor percepción del continente, como Caracas, con 81.39, Río de Janeiro, con 75.21, Guayaquil, con 75.00, Tijuana, con 71.29, Cali, con 70.72 y Lima, con 70.20.

La diferencia se explica porque Numbeo no mide solo homicidios. Mide lo que la gente siente todos los días: si puede caminar de noche, si le han robado, si teme usar el celular en la calle. Y en ese terreno, República Dominicana sigue con una deuda importante.

El propio reporte oficial del 13 de noviembre contabilizó 1,457 denuncias por delitos de robo en las distintas provincias, además de 48 homicidios y 82 personas lesionadas en el período reportado.

EL RIESGO DEL CRIMEN ORGANIZADO

El tercer lente para entender la situación es el crimen organizado.

En el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime, República Dominicana obtuvo una puntuación de criminalidad de 5.17, ubicándose en el puesto 91 de 193 países, 21 de 35 en América y cuarto de 13 en el Caribe.

Su puntuación de resiliencia, es decir, la capacidad del Estado para prevenir y responder al crimen organizado, fue de 4.92, puesto 91 de 193 a nivel mundial y 11 de 13 en el Caribe, lo que evidencia vulnerabilidad frente al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.

UNA MEJORA REAL, PERO INCOMPLETA

Los datos muestran una mejora real y sostenida en la violencia letal. República Dominicana ha logrado reducir sus homicidios en casi la mitad en cuatro años y se ha alejado del grupo de países más violentos del hemisferio.

Sin embargo, la seguridad no se mide solo por no morir. Se mide también por poder salir a trabajar, estudiar, tomar un transporte público o caminar por el barrio sin miedo a ser atracado.

Mientras esa experiencia cotidiana no mejore, el país seguirá viviendo con dos realidades: una estadística que lo coloca entre los más seguros de la región y una percepción que lo sigue colocando entre los más inseguros.

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