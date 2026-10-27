RD exportó 880,000 quintales de arroz con Leonel, según FP

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SANTO DOMINGO.– El secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo (FP), Héctor Acosta, afirmó que durante los gobiernos de Leonel Fernández, la República Dominicana produjo arroz suficiente para abastecer el mercado nacional y generar excedentes para la exportación.

Acosta atribuyó estos resultados al Programa Nacional de Pignoraciones, implementado en 2006 para garantizar la recepción de las cosechas, mejorar la rentabilidad de los productores y estabilizar los precios del cereal.

Según una declaración del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la organización, el país exportó 660,000 quintales de arroz en 2008, otros 500,000 en 2009 y alcanzó los 880,000 en 2012, con un apoyo estatal de aproximadamente RD$3,000 millones.

El dirigente sostuvo que estas políticas contribuyeron a modernizar las factorías, ampliar la capacidad de almacenamiento e incorporar tecnologías y variedades de mayor rendimiento. También recordó que en 2006 el Gobierno pagó una deuda acumulada de alrededor de RD$1,000 millones con el subsector arrocero.

Al referirse a la situación actual, Acosta cuestionó las importaciones de 4.7 millones de quintales de arroz libres de arancel autorizadas en 2024, frente a los 512,600 quintales correspondientes al contingente del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) para ese año, según las cifras presentadas por la FP.

A su juicio, estas importaciones afectaron la comercialización de la producción nacional, especialmente la de pequeños y medianos agricultores. También criticó la inclusión del arroz en el acuerdo comercial, al considerar que existen diferencias en tecnología, costos de producción y subsidios que dificultan la competencia con los productores estadounidenses.

Acosta cuestionó, además, la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, en septiembre de 2026, y sostuvo que las medidas gubernamentales no han disipado la incertidumbre en el sector.

El secretario agropecuario informó que, por instrucciones del presidente de la FP, Leonel Fernández, la organización conformó una comisión especializada para consultar a los productores y elaborar propuestas dirigidas a un Plan de Competitividad Arrocera.

La organización prevé presentar las conclusiones de ese proceso para contribuir a la sostenibilidad de la cadena arrocera, de la que dependen directa e indirectamente más de veinte provincias del país.

dh/am