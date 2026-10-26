RD desmiente mensaje redes en el que Bukele criticaba este país

«Ya sabemos que el Gobierno de la República Dominicana y sus militares en la frontera no son confiables, pero seguimos creyendo que Dios nos dará la victoria», dice el mensaje falso atribuido a Bukele.La Cancillería confirmó que las declaraciones difundidas no fueron realizadas por el mandatario salvadoreño y que la publicación reproduce contenido atribuido a una cuenta que no existe.

El Ministerio de Exteriores informó que se realizan «las verificaciones correspondientes para determinar el origen de la cuenta desde la cual se difundió el contenido falso y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de su difusión, conforme al marco legal aplicable, sin descartar acciones judiciales contra los responsables».

Además, pidió a los ciudadanos verificar la autenticidad de las informaciones atribuidas a autoridades extranjeras antes de reproducirlas, especialmente aquellas provenientes de cuentas no oficiales o cuya procedencia no haya podido ser comprobada.

Hace ocho días desaparecieron en Haití cuatro soldados salvadoreños -pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés)- tras ser emboscados por bandas armadas a las afueras de Puerto Príncipe, controlada en su mayor parte por estos grupos criminales.

El jueves, Bukele envió un contingente a Haití para apoyar las labores de búsqueda de los militares desaparecidos, sin especificar el número de efectivos enviados y en ese contexto circuló el falso mensaje atribuido al mandatario salvadoreño.

Más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de dichas bandas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de 1,000 mujeres y niñas.