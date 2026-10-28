RD deporta a 884 extranjeros en jornada de fuertes lluvias

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Santo Domingo, 28 oct.- República Dominicana deportó a 884 extranjeros en situación migratoria irregular y detuvo a otros 856 durante operativos realizados este martes en distintas zonas del país, informó hoy la Dirección General de Migración (DGM).

Las intensas precipitaciones, que desde inicios de semana afectan gran parte del territorio y que obligaron a suspender las clases en varias provincias y a flexibilizar el horario laboral, no impidieron la continuidad de las operaciones de control migratorio, desarrolladas con apoyo de las fuerzas militares y los organismos de seguridad.

La DGM indicó que las detenciones abarcaron distintas demarcaciones, entre ellas Dajabón, en la frontera con Haití, donde fueron detenidas 151 personas; Independencia, también fronteriza, con 90; Santiago, con 85; y Montecristi y Valverde, con 80 cada una.

Las actuaciones también tuvieron lugar en Hermanas Mirabal, La Altagracia, Elías Piña, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y otras provincias.

En las operaciones participaron el Ejército, que entregó a Migración a 183 extranjeros; la Policía Nacional, con 129, y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, con 47.

Aunque la DGM no precisó la nacionalidad de los deportados, las fotografías difundidas por la institución y el peso de los operativos en provincias fronterizas con Haití permiten inferir que la mayoría podría ser de esa nacionalidad.

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