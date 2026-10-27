RD ampliará vigilancia frontera con nuevo muro en Manzanillo

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana prevé inaugurar en diciembre 38 kilómetros de muro fronterizo entre Manzanillo y Capotillo, en el noroeste del país, como parte del reforzamiento de la vigilancia y el control de su límite terrestre con Haití.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, anunció que la obra incluirá los puentes construidos en Manzanillo, La Vigía y Don Miguel, y afirmó que las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de modernización y fortalecimiento de sus capacidades operativas y logísticas.

El funcionario explicó que actualmente hay 11 mil soldados desplegados en la zona fronteriza para labores de patrullaje y vigilancia.

En cuanto a la infraestructura de seguridad, indicó que están terminados 54,5 kilómetros de la verja perimetral inteligente, a los que se añadirán otros 13 kilómetros en el tramo de Jimaní, en el suroeste del país.

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO

Fernández Onofre señaló que el sistema de vigilancia fronteriza dispone de iluminación solar, fibra óptica conectada con el Ministerio de Defensa y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), además de cámaras inteligentes, drones y medios de patrullaje aéreo y naval.

Según el ministro, los drones y otros equipos permiten monitorear de manera continua la zona y detectar actividades ilícitas, con una efectividad superior al 90 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales.

También destacó la incorporación de más de 1,400 vehículos a las Fuerzas Armadas en los últimos seis años, entre ellos unidades blindadas, camiones y camionetas.

NUEVAS INSTALACIONES MILITARES

En materia de infraestructura, informó que se ejecutan 32 proyectos de construcción y rehabilitación de instalaciones militares, incluidos nuevos espacios para unidades operativas en Puerto Plata y Montecristi, en el norte del país.

El ministro aseguró que la frontera dominicana atraviesa su etapa de mayor seguridad, una valoración expresada en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el control territorial ante la crisis de seguridad que afecta a Haití.

jt-am