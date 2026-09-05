RD amplía la verja fronteriza para reforzar control con Haití

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Santo Domingo, 5 sep.- El Gobierno de la República Dominicana informó hoy el inicio de la construcción de 14,5 kilómetros de verja perimetral en Jimaní, provincia de Independencia, como parte de su estrategia para el control en la frontera con Haití.

Los trabajos corresponden a la segunda etapa de esta infraestructura y fueron encabezados por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien estuvo acompañado por el comandante general del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón, autoridades civiles y militares.

DETALLE NUEVO TRAMO

El nuevo tramo tendrá una altura de 13 pies e incluirá seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas y calles de patrullaje de siete metros de ancho en ambos lados de la estructura, instalaciones destinadas a facilitar la movilidad de las unidades militares y fortalecer la vigilancia en la zona.

De acuerdo con las autoridades, la obra tendrá especial importancia por su ubicación en la Hoya de Enriquillo, frente al lago Azuey o del Fondo, área considerada vulnerable al trasiego irregular de mercancías y otras actividades ilícitas.

MINISTRO DE DEFENSA EXPLICA LA INFRAESTRUCTURA

El ministro de Defensa explicó que la infraestructura forma parte de la estrategia «Frontera Fuerte», impulsada por el presidente Luis Abinader para combinar también tecnología, vigilancia, movilidad y presencia militar en la zona limítrofe.

Jimaní constituye además un punto relevante para el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití, debido a la existencia de uno de los principales mercados binacionales y a su elevado flujo de vehículos de carga.

RECORRIDO DE AUTORIDADES

Durante la jornada, Fernández Onofre y representantes del Observatorio de Políticas Migratorias, encabezados por su presidente ejecutivo, Miguel Franjul, recorrieron también el nuevo tramo de la verja que se construye en Dajabón, donde constataron los avances.

El Gobierno dominicano sostiene que la ampliación de la verja, junto con los sistemas de vigilancia y patrullaje, permitirá fortalecer el control territorial y las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en los principales puntos de la frontera con Haití.

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