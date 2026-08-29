¿Cómo tantos haitianos siguen entrando tan fácil a la RD?

Las autoridades migratorias de la República Dominicana, en forma oronda, han estado exhibiendo en los últimos días cifras crecientes de haitianos que han sido deportados de este país porque se encontraban sin documentación legal.
Según ellas, solamente los días miércoles 26 y jueves 27 del presente mes de agosto fueron detenidos 2,624 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales fueron deportados 2,306. En días anteriores otras cantidades (crecientes por cierto) han estado siendo suministradas, correspondientes a operativos realizados en múltiples regiones del país, las cuales han sido divulgadas con el aparente propósito de dar la impresión que dichas autoridades estan trabajando en forma activa y efectiva.
Pero lo que realmente sorprende no es precisamente la “efectividad” de esas capturas sino más bien cómo tantos haitianos siguen entrando de manera tan fácil a la República Dominicana. Pareciera que por cada mil que son deportados, inmediatamente entran dos mil.
¿Esto se debe a la falta de vigilancia, descuido o complicidad de las mismas autoridades que hacen las deportaciones?. ¿La famosa verja que construye el Gobierno en la frontera resolverá definitivamente el problema?.
Usted, amigo lector, emita su criterio sobre estas preguntas.
Ese es el gran traficante de parturientas ye ilegales Hipolito Mejia Dominguez y sus secuaces Limber Cruz , Pedro Russo Fernandez y compañía…
A parte de que hay militares que traicionan a la patria, también hay dominicanos civiles que son coyotes transportando haitianos ilegales, y yo creo que eso deben condenarlo a 30 años de cárcel porque eso es matar nuestra patria.
El pais esta invadido de haitianos
Caek
A 20 mil cada uno, hasta yo voy trabajar dizque deportando Haitíanos, Haití entero está aquí solo ABINADER y los militares no los ven, para el 2028 un Haitíano va para palacio hay más 2 millones con cédulas, RD murió
Llama la atención lo siguiente: ¿Cuántos vehículos se necesita para transportar una cantidad así? Otra cosa es que no deja de ser un rentable negocio el flujo de haitianos hacia el país. Se necesita el patriotismo de todos los dominicanos, llámese funcionarios, militares, policías, empresarios y el pueblo en general para que haya un verdadero control migratorio. Se necesita sinceridad y honestidad, compromiso y lealtad.
SEÑOR PIMENTEL, SIEMPRE HE CRE.IDO QUE MIENTRAS HAYA HUMANIDAD HABRÁ ERRORES, PECADOS, FALTAS Y CRIMENES PERO LO QUE HACE QUE LA SITUACIÓN SEA NO SOLO MANEJABLE SINO QUE LA CORRUPCIÓN Y LOS MALES SI BIEN NO DESAPAREZCAN DEL TODO SON LAS MEDIDAS O MEJOR DICHO LEYES, CONSECUENCIAS QUE SE CRE.EN EN EL MARCO LEGAL PARA CASTIGAR CON MAYOR RESPONSABILIDAD LOS DELITOS SIN NECESARIAMENTE APLICAR LA PENA DE MUERTE, SI A LOS HAITIANOS DESPUES.. SIGUE..
DESPUES DE SER REPATRIADOS Y REGRESAN DE MANERA ILEGAL OTRA VEZ LOS CONDENARÁN A UNO O TRES AÑOS Y A LA TERCERA VEZ A 5 O 10 AÑOS DE CARCEL AL HABER UN MAYOR CASTIGO COMO LO HACE EEUU LA MAYORÍA NO LO INTENTARÍA, LO MISMO QUE LOS DESFALCOS AL ESTADO Y LA CORRUPTELAS DE LOS POLICÍAS, SINO HAY CONSECUENCIAS DRASTICAS Y LA GENTE VE QUE ES UN RELAJO SIGUEN HACIENDOLO, SI ESTO FUERA UN JUEGO DE DOMINO NO IMPORTARA PERO ESTAMOS HABLANDO DE LA PATRIA MISMA, SU SEGURIDAD Y FUTURO, LOS CULPABLES SON LOS LIDERES POLÍTICOS DE LOS GRANDES… Leer mas »
EMPRESARIOS Y POLÍTICOS SON LOS QUE EN SU AFAN SIN FIN DE DINERO NO SE ESTAN DANDO CUENTA Y ALEGANDO QUE EN EEUU ESO NO PASA PERO NO SOMOS EEUU, NO TENEMOS SU PODER MILITAR, VETO EN LA ONU, SU ARSENAL NUCLEAR EN FIN EL DIA QUE NOS QUIERAN ARMAR UN LIO COMO SUCEDIÓ EN LOS BALCANES ENTRE SERBIOS, BOSNIOS Y CROATAS O EN EL CAUCASO ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN, ELLOS PIENSAN NO ESTAMOS EN ESAS ÉPOCAS PERO LOS CASOS DE LOS BALCANES FUE APENAS HACE 30 AÑOS Y LOS DEL CAUCASO 20 AÑOS, LO SABEN PERO SU AMOR AL… Leer mas »
Pero Saúl: Eso mismo que dices en este artículo, te lo decimos nosotros aquí, cada vez que tú le haces coro al gobierno publicando en este medio falsas deportaciones, casi todas las semanas…¿POR FIN YA TE DISTE CUENTA DE QUE ESAS FALSAS DEPORTACIONES SON SOLO UN SHOW DE VIL TRAICION CONTRA EL PUEBLO DOMINICANO?…PUBLICAN ESAS FALSEDADES, SOLO PARA «ALLANTAR» AL PUEBLO, MIENTRAS LE ENTREGAN TODO A LA INVASION…