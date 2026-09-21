Francia Nueva y Maranatha triunfan en torneo basket U21

l doctor Luis Cruz Jiminián recibe una placa de reconocimiento de los directivos de Abasado, William Cabral Lugo y José Díaz. A la derecha, el diputado Abelardo Rutinel.

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SANTO DOMINGO, RD.– Los clubes Francia Nueva y Maranatha salieron airosos en la jornada inaugural del campeonato de baloncesto masculino U21, correspondiente al año base 2005, organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado).

El torneo, en el que participan 14 clubes, quedó inaugurado este sábado en el polideportivo del Club Deportivo Ozama, en Santo Domingo Este, y tiene en disputa la Copa Abelardo Rutinel, además de estar dedicado al doctor Luis Cruz Jiminián.

FRANCIA NUEVA DOMINA A ITALIA

Francia Nueva comenzó el campeonato con una contundente victoria 92-64 sobre el Club Italia, respaldado por una ofensiva de Justin Rodríguez, quien terminó con 31 puntos y siete rebotes.

Francis Boya aportó 18 unidades y Darel Cruz agregó 10 para los ganadores.

Por Italia, Esmerlin Puello encabezó el ataque con 22 puntos y seis rebotes, mientras William Franco terminó con ocho tantos.

MARANATHA SUPERA AL OLIMPO

En el segundo encuentro de la jornada, Maranatha derrotó 79-62 al Olimpo, con Franklin Contreras como principal anotador, al registrar 22 puntos y siete rebotes.

Yadiel Báez contribuyó con 19 tantos y Braylin Fernández añadió 12 puntos y nueve rebotes.

Por el conjunto derrotado, Bryan Vicioso consiguió un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, Javier de la Rosa aportó 11 unidades y Blady Sánchez terminó con seis puntos y 11 rebotes.

RECONOCEN A LUIS CRUZ JIMINIÁN

Durante el acto inaugural, el presidente de Abasado, William Cabral Lugo (Nemeneme), y el vicepresidente José Díaz entregaron una placa de reconocimiento al doctor Luis Cruz Jiminián por sus aportes.

En la ceremonia también estuvo presente el diputado Abelardo Rutinel, cuyo nombre lleva la copa que disputarán los dos equipos que avancen a la final.

Cabral Lugo informó que los 14 clubes participantes fueron distribuidos en tres grupos: dos de cinco equipos y uno de cuatro.

El Grupo 1 está integrado por Raúl Castro, Balata, Framboyán, Víctor Burgos y Los Frailes.

En el Grupo 2 competirán Francia Nueva, Italia, Progreso, Olimpo y Maranatha.

Mientras que el Grupo 3 lo conforman María del Mar, Cancino, 29 de Junio y Juan Carlos Ramos.

El presidente de Abasado explicó que los 14 conjuntos obtuvieron su clasificación para el campeonato U21 tras participar en el torneo juvenil U19 de la asociación correspondiente a 2026.

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