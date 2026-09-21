Atlántico FC mejora su juego, pero cae ante Moca en la LDF

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PUERTO PLATA, RD.– Atlántico FC mostró avances en su funcionamiento colectivo, pero volvió a salir derrotado al caer 3-2 ante Moca FC, en un intenso partido correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2026-2027.

El encuentro, celebrado este sábado en el estadio Leonel Plácido, mostró a un Atlántico más organizado y con mayor iniciativa ofensiva desde los primeros minutos. El conjunto puertoplateño mejoró la salida desde su zona defensiva y redujo los pases horizontales cerca del área, aspectos que evidenciaron una evolución táctica respecto a sus anteriores presentaciones.

Sin embargo, los locales no pudieron traducir sus oportunidades en goles y Moca FC aprovechó los espacios y errores defensivos para marcar la diferencia.

MOCA PEGA PRIMERO

El conjunto mocano tomó ventaja al minuto siete, cuando el argentino Jorge Comas encontró el camino del gol para colocar el 1-0.

Moca amplió la ventaja al minuto 41 por intermedio de Alexander Rondón, quien aprovechó una nueva oportunidad para poner el marcador 2-0.

Atlántico reaccionó inmediatamente y, antes del descanso, José Rubirosa descontó para los locales, dejando el partido 2-1 al concluir la primera mitad.

En el segundo tiempo, Rondón volvió a aparecer para completar su doblete y colocar el 3-1 a favor de Moca.

Atlántico no bajó los brazos y encontró nuevamente la portería rival al minuto 68, con otro tanto de Rubirosa, quien también terminó con dos goles en su cuenta personal.

A partir de entonces, los puertoplateños buscaron el empate, pero Moca FC logró preservar la ventaja hasta el pitazo final.

Con el triunfo, Moca FC sumó su tercera victoria consecutiva y llegó a 10 puntos en el campeonato.

Para Atlántico FC, en cambio, la derrota representa su quinta caída consecutiva, por lo que permanece con registro negativo de -1, de acuerdo con la información suministrada.

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