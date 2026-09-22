Los 27 entran en fase decisiva de negociación de presupuesto

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BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -Los Veintisiete han entrado este martes en la fase decisiva de las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 todavía enfrentados sobre el tamaño de las cuentas y la fórmula para financiarlas.

Lo hacen después de que Alemania, Países Bajos y los países nórdicos hayan vuelto a reclamar recortes sustanciales frente a países como España, Francia e Italia, que rechazan sacrificar políticas como la PAC y reclaman nuevas vías de ingresos.

Las diferencias han vuelto a quedar patentes durante el debate de los ministros de Asuntos Europeos reunidos en Bruselas, el último antes de que la presidencia irlandesa presente en las próximas semanas una nueva ‘caja de negociación’ con la que pretende sentar las bases del compromiso que deberán abordar los líderes en la cumbre europea los próximos 15 y 16 de octubre, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que termine el año.

«Ahora es el momento del compromiso. Necesitamos que los 27 Estados miembro estén de acuerdo al final y nadie va a conseguir todo lo que quiere», ha advertido el secretario de Estado irlandés para Asuntos Europeos, Thomas Byrne, que ha situado la negociación en el «inicio de la fase final» y ha reclamado a las capitales que concreten dónde están dispuestas a ceder.

La discusión llega después de meses de negociaciones sobre la propuesta cercana a los dos billones de euros planteada por la Comisión Europea en julio del año pasado y con tres grandes incógnitas todavía sobre la mesa: cuánto debe gastar la UE, cómo repartir esos recursos entre las nuevas prioridades y las políticas tradicionales y de dónde obtener la financiación necesaria para sostener las cuentas sin disparar las aportaciones nacionales.

En este último frente, Irlanda ha dejado claro que cualquier paquete de nuevos impuestos y fuentes de ingresos –conocidos como recursos propios– deberá reunir tres condiciones: lograr la unanimidad de los Veintisiete, recaudar cantidades «sustanciales» y estar listo para aplicarse desde el 1 de enero de 2028, al tiempo que ha pedido a las capitales que aclaren si estarían dispuestas a elevar sus contribuciones basadas en la Renta Nacional Bruta (RNB).